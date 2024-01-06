▲Hyundai-Kia 將整合三星 SmartThings 平台操控家電

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Hyundai-Kia 將透過 Samsung 三星電子 SmartThings 平台遠端操控家電。根據報導，Hyundai、Kia 車用聯網服務將與 Samsung SmartThings 進行整合，讓駕駛人可以在下班回家的路途當中，使用車上的多媒體資訊娛樂系統上來遠端控制家用電器，啟動預設的家庭模式後，便可以打開家中的空調，或者啟動掃地機器人、室內燈光等。而這項系統還可以另外一種方向來操作，車主亦可以透過 SmartThings 在家中預先啟動車輛的空調，讓車內保持舒服的溫度。此外，車主還能夠使用 SmartThings 來查看家中或者車輛的能源使用情況，並調整充電時間。
Hyundai-Kia 資訊娛樂開發中心副總裁 Haeyoung Kwon 表示，這是一個讓搭載互聯網技術的車輛，家到車之間的連結更加便利的時候。Hyundai-Kia 計劃將加快技術開發，讓全球的 Hyundai 及 Kia 車主在戶外的旅程變得更有意義。
三星電子副總裁 Chanwoo Park 也對外補充指出，此次合作將實現從家庭到汽車的通訊，以及針對未來生活方式進行優化的整合式家庭能源管理服務。透過 SmartThings 平台與車輛連結，將能夠強化家庭和車輛的使用體驗。
目前還未清楚這套新系統何時推出，以及最初將在哪些市場推出。但 Hyundai-Kia 將透過無線或 USB 更新，來替現行車款的資訊娛樂系統更新以實現這項整合技術。