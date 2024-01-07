▲首次進軍右駕市場 Zeekr 品牌將導入新加坡市場

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吉利控股集團旗下純電品牌 Zeekr 將進軍新加坡市場，首發車款為 Zeekr X 及 Zeekr 009。根據外媒報導，Zeekr 正式和當地代理商 Premium Automobiles 簽署合作協議，後者將代理 Zeekr 發展新加坡市場，而在簽約儀式過程中也確認了原廠將在 2024 上半年在新加坡發表新車，目前已經確認 Zeekr 009 及 Zeekr X 兩款車型將導入當地販售，因此新加坡將成為 Zeekr 首次進軍右駕市場的國家，官方預計最快可以在 6 月開始交車。
Zeekr 009 定位為一輛尺碼超過 5 米的豪華 MPV，其長寬高分別為 5,209mm x 2,024mm x 1,856mm，軸距為 3,205mm。車頭水箱護罩設計靈感取自大型管風琴，左右使用對嵌式燈組造型，以 32 顆獨立 LED 光源來發亮，營造出獨樹一格的高級特色。在 A 柱上裝有大尺寸的窗戶來減少死角，並採用懸浮式車頂以及全景式電動天窗的設計，後排車門以滑軌開啟，尾燈採用 402 顆 LED 光源的貫穿式設計，足踏視覺感極強的 20 吋多輻式雙色鋁圈。該車瞄準的對手鎖定了Toyota Alphard / Vellfire 和 Lexus LM 等車款。
Zeekr X 採用的是吉利集團開發的「SEA浩瀚智能進化體驗架構」模組化純電平台，車身型式選用緊湊的 5 門跨界休旅造型，其長寬高分別為 4,450mm x 1,836mm x 1,572mm，軸距為 2,750mm。同時在外觀上亦有所突破，整體設計風格前衛，主要鎖定新一代年輕族群，同時該車的動力配置也相當出色，具備最大馬力 469hp，只需 3.8 秒即可完成 0-100 km/h 加速，最大續航里程可達560 公里。
根據 Zeekr 官方表示，Zeekr 的定位雖然是豪華品牌，但是定價將會比起新加披當地的 BMW 及 Mercedes-Benz 車款來得更有競爭力。另外隨著 Zeekr 開發出右駕車款，未來也有望拓及其它東南亞市場，擴大品牌整體市場影響力。