▲品牌連續兩年獲得 Kia EV9 榮獲 2024 北美年度多功能車頭銜

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Kia EV9 榮獲 2024 北美年度多功能車頭銜。北美年度汽車 the North American Car of the Year (NACTOY) 評審團成員是由 50 位來自平面雜誌、網路、電台及電視等專業媒體所組成，評估標準包括車輛創新、設計、安全、外觀、性能、科技、駕馭樂趣、使用者感受及價值等各面向。
Kia EV9 雖然目前尚未在國內正式上市，不過其在 2023 年 12 月 11 日起展開預售後，在短短不到一個月的時間內，至今預售訂單已經突破 300 台。編成和預售價方面，總代理台灣森那美起亞規劃 Earth RWD (新臺幣 279.9 萬元起) 和 GT-line e-4WD (新臺幣 299.9 萬元起)。
車系提供標準七人、旋轉六人及尊榮六人三款車型，其中旋轉六人座在停車時提供第 2、3 排乘客之間的面向模式，第二排座椅前後滑動不僅最大可達 330 mm，同時可向內旋轉 180 度面向第三排座椅，也可向外旋轉 90 度轉向門，只需按下按鍵就能輕鬆的旋轉座椅，讓乘客能擁有良好的互動體驗，同時打造更多樣化且便利的使用空間。此外，全車系標配駕駛座記憶按摩座椅、雙前座通風加熱座椅，創造尊榮且舒適的乘坐體驗。
底盤及動力方面，EV9 基於 Kia 全球電動車模組化平台 E-GMP 打造，RWD Long range 車型搭載 99.8 kWh 電池組，具備 160 kW/350 Nm 最大輸出，可以在 8.2 秒內從 0 加速到 100 km/h，充滿電後可提供 541 公里的最大續航里程 (WLTP)，通過 800V 快速充電 15 分鐘後可擁有 239 公里的續航力。Dual motor 車型更擁有 283KW/600Nm 最大輸出並可拖行達 2,500 公斤。另外也擁有如 Advanced Traction Control System 循跡防滑控制系統、Auto Terrain Mode 自動地形模式、V2L 車內供電系統 (最大功率可達 3.68kW) 等。
在全球電能化高速發展的趨勢下，數家汽車大廠紛紛公布屬於自己的產品藍圖，而 Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。而在 EV 電動車系陸續發表後，在全球市場也繳出不俗的成績單，相信這次連續兩年的獲獎，可讓消費者對品牌建立起更多的信心。