▲Ford Tourneo Connect No.021 ---- 市區與高速行駛比較

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1.5 升渦輪柴油的動力配置在市區足夠，但變速箱換檔的抖動感可以察覺。在市區的行駛路況中，Tourneo Connect 的 1.5 升 EcoBlue 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎與 8 速自排變速系統雖然提供足夠的動力，輕踩油門之家約在 1,750~2,500rpm 間都可發揮 27.5kg-m 的峰值扭力，已相當夠用，然而卻也會在市區的低速域中產生變速箱換檔抖動的情形而影響行路品質。
操控性接近第三代 Focus，路感清楚而穩定，舒適性在同級車間也屬優異，不過迴轉半徑因軸距突破 3 米而稍嫌不便。Tourneo Connect 在市區的路況中，原廠前麥花臣、後非獨立圈簧式的底盤具有穩定的感受，傳遞至駕駛的路面資訊清楚，卻又能保持良好的行路質感，以商旅取向的車款來說，舒適性可圈可點，甚至在操控性部分也堪比同屬 C1 平台設計的第三代 Focus 車款，具有優異的指向性。然而因此車的軸距來到 3,062mm，使得迴轉時會感受到需要較大的半徑才可完成，雖稍有不便，但仍在可接受的範圍之內。
過去 1 年內 Tourneo Connect 經常有高速或長途行駛的機會，也環島過好幾次，對其底盤穩定性相當滿意，雙前座椅也具備極佳的支撐性，使久坐也不感到疲憊。來到高速與長途路段中，在過去 1 年的經驗裡，Tourneo Connect 不僅經常有高速與長途行駛的機會，也環島過好幾次，對於其底盤的表現給予高度讚賞，在高速狀態下，可發揮優異的沉穩特性，即便過彎或變換車道也可有效地抑制車身側傾，加上原廠的座椅在雙前座部分提供極佳的支撐性，即便因長途移動而久坐，也不致感到疲累。此外，Tourneo Connect 採用的 8 速自排變速箱可在巡航時降低引擎轉速，使噪音得以控制，創造柴油車款中水準之上的寧靜度。
8 速自排變速箱可在巡航時降低引擎轉速，使噪音得以控制，創造柴油車款中水準之上的寧靜度。本週使用情形方面，Tourneo Connect 全車各項機能運作均正常無故障，主要由小七哥與編輯部團隊駕駛作為公務之用，自前一次於 11 月 26 日添加 44.69 公升的超級柴油後，主要在台北市區行駛，但有行駛高速公路前往中部地區，累積行駛約 1,201.7 公里後，於今日 (1/7) 在南投竹山加滿 49.71 公升的超級柴油，換算平均油耗數字約為 26.8897km/L，相當不錯。