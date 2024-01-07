▲迷你車主專屬活動 Mini Takes The States 將於 7 月舉行

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兩年一度的 Mini Takes The States 活動將於今年 7 月舉行。Mini Takes The States 每 2 年舉辦一次，上一屆活動於 2022 年舉行，吸引了 2,000 多名車主和 800 輛車輛，沿著從佛蒙特州到南卡羅來納州活動總計行駛了 1,700 多英里。
今年的活動，官方規劃將從科羅拉多州的杜蘭戈和大章克申、猶他州的鹽湖城、蒙大拿州的博茲曼和米蘇拉，以及華盛頓州的亞基馬停靠。在公路行走期間，參加車主將穿越美國幾個風景優美的地區，包括黃石國家公園和米蘇拉附近的洛洛國家森林，整個旅程當中會伴隨著豐富歷史的景點或公路。
Mini Takes The States 路跑活動自 2006 年舉辦以來，參加的車主只需支付不到 100 美元的費用，即可獲得所有餐點、停車位和車輛路邊維護費。主要費用還包含酒店以及相關折扣優惠，代表著整趟旅行相當實惠，每每舉辦都吸引超過數百名 Mini 車主前往參加。
當然，隨著 Mini 的電動轉型化策略，去年底發表的最新車型也會參加今年的活動。自然包含了去年底推出的 2025 Countryman，提供 ALL4 性能版車型，配備 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，配上 ALL4 全輪驅動系統，共可輸出 312hp 最大馬力及 400Nm 峰值扭力，從靜止加速至 100km/h 可在 5.4 秒達成，最高時速可達 250km/h。而該車型也於2024 台北新車暨新能源車特展公布國內預售價格，為新臺幣 252 萬元起，另外入門的 Countryman C 則為新臺幣 178 萬元起。