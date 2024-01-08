▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.014 ---- 兒童安全座椅是否好安裝？

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受惠於長軸 (國內 Tucson L 屬於原廠規劃的長軸版本) 設定，不僅在行李廂的表現相當優異，也帶來極大的車室空間，因此在後座安裝兒童安全座椅時，仍可保有非常充裕的使用空間，再入坐 2 名成年人士也不成問題。Tucson L Turbo Hybrid 的尺碼受惠於長軸 (國內 Tucson L 屬於原廠規劃的長軸版本) 設定，不僅在行李廂的表現相當優異，也帶來極大的車室空間，因此在後座安裝兒童安全座椅時，仍可保有非常充裕的使用空間，再入坐 2 名成年人士也不成問題。後座兩張外側的座椅都配備 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置，因此在安裝的過程中也相當方便簡易。
Tucson L Turbo Hybrid 在後座外側兩張座椅中，都配備了 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置，使安裝兒童安全座椅的過程方便簡易。當然隨著時間成長，小七哥的孩子目前採用增高墊來取代兒童安全座椅，在安裝時自然更為迅速。而車室充裕的寬度也讓安裝時中央扶手的啟閉不受影響，甚至有需要載運較長物件時，還可放倒一側的座椅，中央則乘坐一名成人，兼具不錯的實用性。進入車室部分，由於 Tucson L Turbo Hybrid 的後門面積足夠，開口夠大，角度經實測可達約 73.5 度之多，使搬運座椅出入的過程相當容易。
，甚至有需要載運較長物件時，還可放倒一側的座椅，中央則乘坐一名成人，兼具不錯的實用性。
國產版本 Tucson L Turbo Hybrid 雖未如同歐規在副駕駛座提供 ISO-FIX，但保留了該座位的氣囊開關及燈號。國內是受到法規限制而未允許前座安裝兒童安全座椅。本週使用情形方面，目前 Tucson L Turbo Hybrid 主要由小七哥駕駛，作為日常通勤代步，以及部分公務活動往返之用，全車各項機能運作均正常無故障，於 12 月 29 日加滿 36.65 公升的 95 Plus 無鉛汽油至跳停，全程都在台北市區行駛，累積約 81.2 公里後在 1 月 5 日添加 5.46 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 14.872km/L。
加滿油隔日，Tucson L Turbo Hybrid 行駛一趟長途回到台北內湖後，約累積 694 公里的里程，加入 40.8 公升的 98 無鉛汽油至跳停，換算平均油耗數字約為 17.0098km/L。