黑化套件人人愛 Niaasn Almera Kuro Edition 馬來西亞登場

▲黑化套件人人愛 Niaasn Almera Kuro Edition 馬來西亞登場
▲黑化套件人人愛 Niaasn Almera Kuro Edition 馬來西亞登場

7Car 小七車觀點

Nissan 馬來西亞總代理陳唱集團 (ETCM) 近日宣布在當地推出 Nissan Almera Kuro Edition 特仕車型，同時還可以在 Kuro Edition 的基礎上再額外選購更多的 Kuro 黑化套件。在日文當中 Kuro 的意思便是指黑色，因此這次新推的特仕車型就是主打黑化套件。

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Nissan Almera Kuro Edition 特仕車型於馬來西亞市場登場。
根據官方介紹，此次登場的 Nissan Almera Kuro Edition 外觀上與一般車型不同的是其採用黑色的水箱護罩，以及黑色輪圈 (1.0VL 為 15 吋，VLP 和 VLT 車型則為 16 吋)，同時在該車型的基礎上，選購 Almera Kuro Edition 的車主還可額外加價選配 Kuro Package 或 Kuro GT Package 兩種外觀套件。

其中 Kuro Package 套件額外追加原廠提供的 Tomei 外觀運動化套件，這組套件包含前後保險桿的下巴、車身側裙，以及車尾的鴨尾造型尾翼，悉數都是採用黑色烤漆處理，另外還有車窗隔熱紙、金屬油門和煞車踏板、車門把防刮護板、車窗遮陽板以及車門上的迎賓踏板。

而  Kuro GT Package 額外新增 Tomei GT 尾翼，以及 16 吋 Impul 雙色輪圈，但是官方表示這組套件僅限於有選購 Kuro Package 的 Almera VLP 和 VLT 車型的車主才可以選購，並僅限量供應 300 組。

動力方面，Nissan Almera 在馬來西亞市場搭載一具排氣量為 1.0 升的三缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力為 100 匹，最大扭力 152 牛頓米，搭配 CVT 無段變速系統。全車系標配 AEB 自動煞車輔助系統，最高階的 1.0 VLT 車型也搭載完整的 Nissan Safety Shield 安全輔助套件，包含盲點偵測系統 (BSM) 和後方車流警示 (RCTA) 功能，以及 360 度環景攝影系統。

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