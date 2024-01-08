▲Mahindra KUV 100

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KUV100 長寬高分別是 3700mm、1735mm、1655mm，軸距為 2385mm，整體看上去相當小巧可愛，車頭水箱護罩面積相當狹小，並以六道直立式鍍鉻飾條點綴，同時下方廣闊的氣壩面積輔以延伸至葉子版上的頭燈則添增了些許的氣勢。車側採用 15 吋鋁圈搭配不規則狀的腰線設計，並且可以看見後車門把手採用隱藏在 C 柱上的設計，這也是近年來流行的設計手法。
內裝部分採用傳統 T 形中控台設計，懸浮式的設計可以提升前方乘客的腿部空間，座椅為 2+3 的五人座設定，因為定位關係選用針織布進行包覆，後行李廂空間為 243L。安全表現方面，將配備 ABS + EBD、ESP、雙安全氣囊等基本配置，而其他配備方面還具有藍芽音響連接、USB/AUX-IN 插槽、電動調整後視鏡等。
動力系統方面，採用代號 mFalcon G80 1.2L 直列三缸自然進氣引擎，搭配 5 速手排變速箱，最大馬力為 82hp/5500rpm 、最大扭力為 115Nm/3500-3600rpm。動力表現雖然不大，但在台灣市場有牌照稅及燃料稅較低的優勢。
KUV100 小巧的車身卻擁有 SUV 高視野，綜觀市場上同級間似乎沒有其他的對手，而售價上也相當親民，作為一台「代步車」似乎相當合適，不過手排的配置對於大多數的消費者來說可能會卻步，或許也是目前在市場稀少的原因。