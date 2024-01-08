▲耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台

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Zeekr 007 由知名汽車設計師 Stefan Sielaff 操刀，車身採用 Hidden Energy 極簡豪華造型語彙，車頭可見圓潤的線條以及號稱全球最大的 90 吋巨幕燈帶，凸顯出其科技化的特質；車側則可發現該車為市場越漸稀少的三廂式房車設計，搭配隱藏式車門把手以及大尺寸輪圈；車尾則植入市場流行的貫穿式燈具。車身尺碼方面，該車長寬高分別為 4,865x1,900x1,450mm，軸距則為 2,928mm。
動力方面，極氪 007 基於800V架構平臺打造，提供單馬達或雙馬達系統，其中單馬達車型最大輸出可達 310 kW，而雙馬達車型前後輸出分別為 165kW 和 310kW，最快 0-100km/h 加速僅需 2.84 秒，最大續航里程為 870km(CLTC) ，透過快速充電可於 15 分鐘補充 610km 的續航里程，實力可說相當驚人。
極氪 Zeekr 於 2021 年正式成立，近期動作頻頻，在旗下車款 Zeekr 001 締造「最快電動車甩尾速度」及「電動車最快繞錐速度」兩項金氏世界紀錄後，更在同年發表旗下第二款作品 Zeekr 009 豪華 MPV，更提供寧德時代最新開發的麒麟電池作為 Zeekr 001 選配，屬於目前市場上電池容量最大的純電動車款，然而因台灣並未開放中國大陸成車進口，因此如 Zeekr 這樣的廠牌在國內市場自是無緣得見。