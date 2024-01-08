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耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台

▲耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
▲耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台

7Car 小七車觀點

吉利控股集團旗下純電品牌極氪 (Zeekr) 今日 (1/8) 宣布首輛 007 在廣州番禺交付中心正式交付，同時表示旗下生產車輛累計突破 20 萬台，用時僅 26 個月達成，比多數新勢力品牌快半年以上。

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耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
Zeekr 007 由知名汽車設計師 Stefan Sielaff 操刀，車身採用 Hidden Energy 極簡豪華造型語彙，車頭可見圓潤的線條以及號稱全球最大的 90 吋巨幕燈帶，凸顯出其科技化的特質；車側則可發現該車為市場越漸稀少的三廂式房車設計，搭配隱藏式車門把手以及大尺寸輪圈；車尾則植入市場流行的貫穿式燈具。車身尺碼方面，該車長寬高分別為 4,865x1,900x1,450mm，軸距則為 2,928mm。

動力方面，極氪 007 基於800V架構平臺打造，提供單馬達或雙馬達系統，其中單馬達車型最大輸出可達 310 kW，而雙馬達車型前後輸出分別為 165kW 和 310kW，最快 0-100km/h 加速僅需 2.84 秒，最大續航里程為 870km(CLTC) ，透過快速充電可於 15 分鐘補充 610km 的續航里程，實力可說相當驚人。

耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
極氪 Zeekr 於 2021 年正式成立，近期動作頻頻，在旗下車款 Zeekr 001 締造「最快電動車甩尾速度」及「電動車最快繞錐速度」兩項金氏世界紀錄後，更在同年發表旗下第二款作品 Zeekr 009 豪華 MPV，更提供寧德時代最新開發的麒麟電池作為 Zeekr 001 選配，屬於目前市場上電池容量最大的純電動車款，然而因台灣並未開放中國大陸成車進口，因此如 Zeekr 這樣的廠牌在國內市場自是無緣得見。

耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台
耗時僅 26 個月　Zeekr 累積交付突破 20 萬台

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