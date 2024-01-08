▲年銷售量突破3萬台、較去年同期成長 38.9%　台灣福斯集團 2023 銷售表現創歷史新高

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2023 年 Audi 總結，台灣奧迪整體銷售量成長達 25.5%，累積總銷售台數 4,933 台，創下品牌銷售新紀錄。而在全新純電旗艦 Audi Q8 e-tron 車系帶領下，純電車款銷售表現也相當亮眼，較去年同期成長 17.8%，豐富的產品陣容滿足市場期待。
再來看到 Volkswagen 台灣福斯汽車部分，2023 年度銷售創下 14,009 輛，刷新 Volkswagen 在台 60 年來紀錄。Volkswagen 持續以多元的車款陣容提供消費者豐富的選擇，其中，跨界跑旅 The T-Roc 掛牌累積近 3,000 輛，並且達到 8.5% 的市佔率，獲得 A0 級距的進口休旅銷售冠軍。而歐洲休旅霸主 The Tiguan 則以 5,510 輛的掛牌數持續表現佳績，為台灣福斯汽車揭開 2024 年電動車時代的序幕。
Škoda 方面，2023 年 Škoda Taiwan 創下在台銷售歷史新里程碑，總掛牌數達10,001台，較去年成長 52%，旗下之旗艦休旅車 Kodiaq 更是連續 5 年蟬聯七人座 SUV 銷售冠軍，該車藉由優良的乘坐空間、齊全的主被動安全配備等等，在百家爭鳴的休旅車級距中脫穎而出；而車系中的性能車款 Kodiaq RS，自上市至今也已累積超過 1,300 張訂單，其銷售量亦佔車系銷售佔比達五分之一，表現可說超乎預期。
福斯商旅方面，回顧 2023 年不僅創造了年成長近 20% 的成績，其中露營車系列的 California 更交出了近 500 台的紀錄。適逢福斯商旅 75 週年之際，年末更舉辦 VW VanLife 嘉年華慶典，於現場展示首次登台 ID. Buzz 純電之作及歷代經典車款，吸引超過 5 萬人次造訪，於全台車主與車迷朋友共度美好的時刻。
為加快純電化的腳步，Volkswagen 計劃於 2026 年之前，注入 180 億歐元資金（約新台幣 5,900 億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括 ID.2all 概念車、ID.3、ID.4、ID.5、品牌旗艦 ID.7 和純電商旅 ID. Buzz，並且陸續擴編 ID. 系列之性能車款 GTX，更為 ID. 系列量身訂製 APP550 全新電能驅動系統，予以強大性能、拓展產品編成，吸引車迷的喜愛。
而國內市場方面，繼去年 (2023) 9 月中旬台灣福斯對外表示即將於 2024 年上半年導入 ID.4 與 ID.5，以及性能版本 GTX 車型後，台灣福斯近日宣布將於 2024 年 1 月 18 日舉辦 Volkswagen 媒體預賞會，相信在明年展開臺灣電動車市場布局後，原廠也將積極展開充電樁布局，建立齊全的網絡，屆時相信能吸引到許多熱愛品牌的臺灣消費者購買，而本站也將持續追蹤導入消息，請讀者敬請期待！