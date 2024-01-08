▲加速經銷商網絡成長　英國 DFSK 將引進 Seres 3 純電動休旅車

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Seres 為 DFSK 母集團轉投資之電動車新創品牌，而 Seres 3 為 DFSK Glory E3 的雙生車款，在外觀方面與 DFSK Glory iX5 及 Glory 580 等車款類似，採用大面積橫柵水箱罩搭配自動調節式多角度 LED 頭燈，車側擁有懸浮式車頂設計，車尾配置電動智慧尾門。內裝方面，Seres 3 配備 10.25 吋多媒體螢幕、兩段式防夾全景天窗、 前方防碰撞預警、車道偏離警示、免鑰匙啟動系統、 360 度停車輔助系統及倒車影像輔助系統。
Seres 3 採用最大馬力 120kW、峰值扭力 300Nm 的電動馬達，0-100km/h 加速需時 8.9 秒完成，極速為 155km/h，搭配容量 53.61kWh 的 LiFePO4 電池模組，滿電最高續航里程為 206 英里，支援 IEC Type2 及 CCS COMBO 2 的中速充電及快速充電模式。
臺灣市場方面，為衝刺年末銷售，DFSK 總代理合同興官方網站宣布「你買車我來養購車專案」開始實施。在本次「你買車我來養購車專案」優惠專案中，消費者即日起購買 DFSK 穩發商用車 (金穩發 S2.5t 與大穩發 S2.5t，共 2 款)，本月領牌加贈免費定期保養 4 次及 3 萬公里內煞車系統耗材（依保固專案內容為主）。
另外可再享豪禮三重奏，包含豪禮 1：6 大項安心延長保固，最高 4 年或 12 萬公里（依保固內容為主）、豪禮2：購買雙廂大穩發 S2.5t 汰舊換新最低 58.8萬元起，本月購車贈送 40 萬 24 期安心 0 利率再加贈價值 20,000 元配件（配件依經銷商配件為主）、豪禮 3：購買單廂金穩發 S2.5t 青年創業安心購車補助現金 3 萬元，汰舊換新最低 41.8 萬元起。