▲超過 10% 年增率、寫下在台銷售新高　2023 年 Volvo 銷量破萬輛

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綜觀 2023 年全球車市，在後疫情時代、地緣政治緊張與戰爭局勢下，依然面臨原物料上漲、晶片短缺的影響，Volvo 總代理國際富豪汽車積極導入新能源車如 XC40 與 C40 車型完整電動車陣線，提供更多的選擇給予台灣消費者，新能源車 PHEV 也進化為高電量版本帶來更趨近電動車的駕馭感受與實用性，加上持續革新 VRSE 5.0 符合瑞典原廠旗艦規格的展示暨服務中心建構，同時打造展間 DC 快充設施、與第三方充電業者合作等多方面的措施下，讓 Volvo 在 2023 年突破萬輛銷售大關。
而 Volvo 銷售前三大主力車型依序為 XC40(2,630台)、XC60(2,565 台) 與 XC40 Recharge(1,315台) 車系，其中 XC40 Recharge 車系更成長 101%(2022 年 653 台→2023 年 1315台)、C40 Recharge 車系亦從 2022 年的 53 台成長為 417 台(年增率 687%)，此一電動車熱銷情況，更是對品牌積極布電、打造純電生活圈、經營電動車市場的最佳回饋。
國內市場方面，Volvo 於國內產品陣列中的電動車款為 XC40 Recharge、C40 Recharge，XC40 Recharge 首度亮相於 2019 年 10 月，臺灣市場則直至 2022 年 2 月引進，初期僅提供 P8 雙馬達車型，後來藉小改款版本導入之際，新增單馬達動力選項，成為品牌旗下近年來最備受矚目的作品之一。國際富豪汽車於 2023 年 9 月 13 日宣布導入 2024 年式 XC40 Recharge，主要針對電機系統進行優化，從而提高了續航里程和效率；車系編成提供 Plus Single Motor 以及 Ultimate Twin Motor 車型，建議售價分別為 191 萬元及 222 萬元。
Volvo C40 Recharge 是國內純電世代第二款力作，在斜背外型設計下創造有別以往的視覺張力，跑旅氛圍更顯魅力。其車型編成及建議售價分別為 Plus Single motor (新臺幣 201 萬元起)，Ultimate Twin motor (新臺幣 232 萬元起)。Volvo 率先車壇明確訂定將致力於 2030 年成為純電動汽車品牌，逐年推出多款全新電動化車型穩健落實目標，實現品牌永續經營精神。Volvo XC40 車系過去以來主打高規格安全性與歐化的乘駕特性，一直是品牌重要的金雞母，而 XC40 Recharge 作為切入電動車市場的開端，透過強大性能科技、車身重心配置與高剛性車體安全，提供臺灣消費者值得青睞的電車選擇。