▲2024 北美年度風雲車得主正式出爐　Toyota Prius 以 192 票贏得勝出！

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第五代 Toyota Prius 於 2022 年 11 月 16 日於日本正式發表，採用第二代 TNGA 平台打造並融入全新家族設計語彙，以及第五代 Plug-in Hybrid System。此外，該車的重心更低，軸距更長，動態性能得到了明顯改善，受到了評審高度讚揚，最終 Toyota Prius 以總票數 192 票贏得北美年度風雲車大獎，表現相當亮眼。
每年公布的名單均可作為北美消費者在購車時的參考依據，而今年的得主在國內市場方面，目前僅有 Ford Super Duty 尚未由原廠導入，Toyota Prius 與 Kia EV9 則由總代理引進並販售。Kia EV9 方面，雖然目前尚未在國內正式上市，不過總代理台灣森那美起亞在 2023 年 12 月 11 日展開預售活動後，在短短不到一個月的時間內，至今預售訂單已經突破 300 台。編成和預售價方面，車型編成及預售價分別為 Earth RWD (新臺幣 279.9 萬元起) 和 GT-line e-4WD (新臺幣 299.9 萬元起)。
和泰汽車蘇純興總經理 (左一)、TMC 大矢開發負責人 (左二)，及和泰汽車黃南光董事長 (右)於 2023 年 4 月 25 日舉辦的 Toyota Prius PHEV 上市發表會。
Toyota Prius 國內市場方面，和泰汽車於 2023 年 4 月 25 日發表 Toyota Prius PHEV 上市發表會，共分為旗艦版和鉑金版，建議售價分別為新臺幣 129.5 萬元起和 137.5 萬元起，年度販賣目標為 1,000 輛；並標榜它為「無里程焦慮的電動車」，具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，且使用家用插座即可便利充電、並搭載油電備援系統，讓民眾假日出遊也無須計畫需要在哪個地點充電，電池容量達 13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，讓純電里程最長可達到 97 公里，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣！而充電更是相當容易，家用 110V/220V 插座均可充電，讓消費者無論在家中或停車場，都可以便利補充電能。
Prius 車系最早於 1997 年推出，成為早期商品化生產的油電混合車款的代表產品之一，後續發展出共 4 個世代，國內市場由和泰汽車自第二代開始導入，並且在第三代時少量引進 Prius PHV 插電式版本，第四代 (代號 XW50) 從 2015 年 9 月問世迄今，已在車壇征戰多年。而第五代 Pruis 帶來超吸睛外型以及全新世代的科技，如今更得到北美年度風雲車大獎的肯定，相信能為銷售帶來佳績。