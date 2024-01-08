▲全新平台打造 Tata Punch EV 新登場

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Tata 宣布推出全新 Punch EV 電動車。首先在外觀部分，Punch EV 採用品牌最新的造型語言，重新設計了車頭造型，取消傳統的水箱護罩設計，加入貫穿式的 LED 燈條，並在前保險桿兩側加入分離式的垂直頭燈，保險桿中央則以廠徽為中心，添入充電孔蓋設計。車身細節上除了換上新樣式的 16 吋輪圈和取消排氣管之外，整體輪廓和尾部造型均與汽油版雷同。車內方面，高階車型將配備雙 10.25 吋數位液晶螢幕，入門車型則採用雙 7 吋螢幕的配置。
根據官方表示，Punch EV 選用更加先進的 acti.ev 平台打造，雖然 Tata 尚未公佈車型的詳細規格，僅表示它將提供標準和長距離兩種車型。而該平台未來還將衍伸出更多的電動車款。
acti.ev 平台支援前輪驅動、後輪驅動和全輪驅動的動力配置，並可與不同容量的電池模組配合。根據車型等級不同，續航里程可達 300 至 600 公里左右，充電部分亦支援 150 kW 的快速充電和雙向充電。此外，車內搭載的車載系統選用高通 Snapdragon 數位平台，支援 OTA 線上更新和 5G 連線。
目前 Tata 已經在印度市場開放接受 Punch EV 的訂單，但尚未公佈其車系定價。據當地外媒指出，這款全新的入門電動車的售價預計將落在 100 至 130 萬盧比之間，相當於新台幣 37.3 萬至 48.8 萬元。