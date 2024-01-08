▲不僅國內銷量成長 Volvo 2023 年全球市場銷量創下歷史新高

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其中又以 XC60 為品牌最受歡迎的產品，總銷量達 228,646 輛 (2022 年銷量為 195,338 輛)，比起小老弟 XC40 (200,670 輛) 以及老大哥 XC90 (107,549 輛) 的表現都要優異，而後兩者的銷量也均比上一年有所成長。
在純電動車方面，Volvo 的銷量顯著成長了 70%，其在到 2023 年，零碳排放的車款銷量總數達到 113,419 輛，佔總出口量的 16%。此外，在油電混合動力車型的市場需求也同樣成長，Hybird 混合動力車型成長 10%，有 152,561 輛為 PHEV 車型。
Volvo XC60 為品牌於 2023 年最暢銷的車種。
Volvo 去年在全球市場的銷售表現幾乎都是成長，歐洲市場的交車量成長 19% 至 294,794 輛，而中國大陸的交車量則增加 5% 至 17 萬輛。此外，美國銷量成長 26%，達到 128,701 輛，其它地區的需求成長 11%，總數為 115,130 輛。
另外由於 SUV 在 2023 年的強勢表現，使得 S60、V60 和 V90 在英國停止販售，不過官方仍致力於生產房車和旅行車。據傳 Volvo 首款純電房車已進入預量產的階段，有望被命名為 ES90。此外，Volvo 已在中國大陸市場推出市場獨有的廂型車款 EM90，其和同集團的 Zeekr 009 大量共用零組件。
目前 Volvo 已經承諾在 2024 年初停止生產柴油引擎，而雖然已經推出 EX90 新 型純電旗艦 SUV，但採用燃油動力的現行 XC90 將暫時保留。而接下來隨著全新的 EX30 入門電動休旅等新車款的推出，官方預計到 2025 年，年銷量將達到 120 萬輛。