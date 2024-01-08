▲Toyota Prius PHEV No.028 ---- 一桶油電挑戰四極點環島！

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Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV 抵達台灣極東點三貂角燈塔時為清晨 6 時 35 分，儀錶顯示自公司出發起的累積行駛里程約為 59.1 公里。

Toyota Prius PHEV

Toyota Prius PHEV 本站測出 Prius PHEV 在充飽電狀態下，從內湖行駛致三貂角燈塔，再前往富貴角燈塔的路途中，達成純電行駛 70 公里的表現。

Toyota Prius PHEV 抵達台灣極北點的富貴角燈塔時，儀錶板顯示自公司出發起已行駛約 141.1 公里。

Toyota Prius PHEV 小七哥與大矢先生在台灣極北點－富貴角燈塔與兩輛 Prius PHEV 合影。

Toyota Prius PHEV 從富貴角燈塔出發大約 5 小時後到達台南度小月擔仔麵用餐休息，儀錶顯示累積里程為 460.5 公里。

Toyota Prius PHEV 一行人在台南度小月擔仔麵品嚐道地台灣美食。

Toyota Prius PHEV

9 月 22 日一大清早，本站團隊前往台南市區的 Toyota 東台南營業據點，此時儀錶板顯示累積里程為 504.1 公里，而可行駛里程尚有超過 420 公里，對比當日要前往的台灣極南點－鵝鑾鼻燈塔間的距離 165 公里，可說是綽綽有餘。

Toyota Prius PHEV 抵達鵝鑾鼻燈塔時，儀錶板顯示累積里程為 650.2 公里。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 順利以不到一桶油的消耗量就完成台灣四極點挑戰！

Toyota Prius PHEV 小七哥認為既然完成台灣四極點挑戰後油量尚有不少，便決定升級為四極點加上環島的大挑戰，將行駛東部一路返回台北。沿途再次欣賞了東部海岸壯闊的美景。