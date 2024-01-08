▲Toyota Prius PHEV No.028 ---- 一桶油電挑戰四極點環島！

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時間拉回到去年 9 月 21 日的凌晨 3 點，由於要在短時間內挑戰台灣四個極點會需要許多時間，因此在天尚未破曉時，小七哥與本站團隊便在台北內湖的公司總部集合整備，出發時前先將電池電量充飽，工作人員也先行安裝攝影器材，出發後先在公司附近的加油站將燃油加滿，接著便前往第一個極點－台灣極東點三貂角燈塔，抵達時為當日清晨 6 時 35 分，見到了日出，儀錶顯示自公司出發起的累積行駛里程約為 59.1 公里。
抵達台灣極東點三貂角燈塔時為清晨 6 時 35 分，儀錶顯示自公司出發起的累積行駛里程約為 59.1 公里。第二站前往台灣極北點－富貴角燈塔，在移動途中，小七哥觀察到從公司出發以來，Prius PHEV 都使用純電動狀態行駛，以滿電出發到該路段累積 62 公里的里程來說，儀錶顯示剩餘純電續航里程為 9 公里。不久，Prius PHEV 將電量用罄，測出本次純電動續航里程達到 70 公里，而小七哥在前往富貴角燈塔的途中，經過一處海邊停車場稍作休息，碰見一台未見過的芥末黃色 Prius PHEV，便上前查看，赫然發現是 Toyota 日本原廠的 Prius 開發責任者大矢賢樹 (CE) 正在進行測試。
本站測出 Prius PHEV 在充飽電狀態下，從內湖行駛致三貂角燈塔，再前往富貴角燈塔的路途中，達成純電行駛 70 公里的表現。小七哥與大矢先生交談後，獲邀一同進行四極點挑戰，並在途中一同試駕了芥末黃色的 Prius，向大矢先生詢問此車設計理念原先以開發適合計程車使用的車款為目標，但團隊堅持打造出具有樂趣且吸引人的作品，並且也針對不同路況進行最佳化的設定，可滿足國內使用路況，小七哥對於其造型設計、性能表現及節能特性均非常滿意。大矢先生提到，Toyota 推動碳中和的方式相當多元，其中油電複合動力 (含插電式) 的普及化可最有效率地做出減排與節能的貢獻。
小七哥與大矢先生相談甚歡之下，兩部 Prius PHEV 一同抵達台灣極北點的富貴角燈塔，此時儀錶板顯示自公司出發起已行駛約 141.1 公里。接下來便要直接挑戰台灣極西點－台南國聖燈塔。一行人出發南下直奔台南，大約 5 小時後到達台南度小月擔仔麵用餐休息，儀錶顯示累積里程為 460.5 公里。
抵達台灣極北點的富貴角燈塔時，儀錶板顯示自公司出發起已行駛約 141.1 公里。
小七哥與大矢先生在台灣極北點－富貴角燈塔與兩輛 Prius PHEV 合影。
從富貴角燈塔出發大約 5 小時後到達台南度小月擔仔麵用餐休息，儀錶顯示累積里程為 460.5 公里。
一行人在台南度小月擔仔麵品嚐道地台灣美食。用餐完畢後，小七哥帶大矢先生與團隊們一起前往鹿耳門聖母廟參拜，祈求本次挑戰平安順利完成，接著便駛向台灣極西點－台南七股國聖燈塔，不僅趕上了日落美景，也達成台灣第三個極點的挑戰，可惜大矢先生因公務繁忙而必須先行返回日本，將芥末黃色 Prius PHEV 交給本站團隊繼續挑戰第四個極點。
9 月 22 日一大清早，本站團隊前往台南市區的 Toyota 東台南營業據點，此時儀錶板顯示累積里程為 504.1 公里，而可行駛里程尚有超過 420 公里，對比當日要前往的台灣極南點－鵝鑾鼻燈塔間的距離 165 公里，可說是綽綽有餘。抵達鵝鑾鼻燈塔時，儀錶板顯示累積里程為 650.2 公里，順利以不到一桶油的消耗量就完成台灣四極點挑戰！
9 月 22 日一大清早，本站團隊前往台南市區的 Toyota 東台南營業據點，此時儀錶板顯示累積里程為 504.1 公里，而可行駛里程尚有超過 420 公里，對比當日要前往的台灣極南點－鵝鑾鼻燈塔間的距離 165 公里，可說是綽綽有餘。
抵達鵝鑾鼻燈塔時，儀錶板顯示累積里程為 650.2 公里。
Prius PHEV 順利以不到一桶油的消耗量就完成台灣四極點挑戰！小七哥認為既然完成台灣四極點挑戰後油量尚有不少，便決定升級為四極點加上環島的大挑戰，將行駛東部一路返回台北。沿途再次欣賞了東部海岸壯闊的美景，返回 7Car<小七車觀點> 時累積的行駛里程為 1,123.6 公里，見識了 Prius PHEV 優異的節能特性，在長途的行駛中也具備優異的舒適性與駕馭性能。本次環島挑戰完成後，添加 34.01 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 33.07km/L。
小七哥認為既然完成台灣四極點挑戰後油量尚有不少，便決定升級為四極點加上環島的大挑戰，將行駛東部一路返回台北。沿途再次欣賞了東部海岸壯闊的美景。
返回 7Car<小七車觀點> 時累積的行駛里程為 1,123.6 公里，見識了 Prius PHEV 優異的節能特性，在長途的行駛中也具備優異的舒適性與駕馭性能。本週使用情形方面，Prius PHEV 主要是由小七哥及編輯團隊駕駛，作為日常代步與部分公務往返之用，全車各項機能運作均正常無故障。油耗部分，因辦公室設有充電樁，絕大多數路程都採用純電模式在台北市區行駛，自 12 月 21 日加滿 92 無鉛汽油直到本文截稿時尚無需再次加油，平均油耗資訊將在日後長期文章中與讀著們分享，敬請留意。