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Ford Mustang 成為 2023 年北美最暢銷肌肉跑車

▲Ford Mustang 成為 2023 年北美最暢銷肌肉跑車
▲Ford Mustang 成為 2023 年北美最暢銷肌肉跑車

7Car 小七車觀點

Ford Mustang 正式成為 2023 年美國最暢銷的美式肌肉跑車，超越主要對手 Dodge Challenger 以及 Chevrolet Camaro 的銷量。

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Ford Mustang 成為 2023 年美國最暢銷的美式肌肉跑車。
根據 Ford 公佈的銷售數據顯示，去年 Mustang 車系共售出 48,605 輛，比起前一年的 47,556 輛成長 2.2%。其中在去年第四季的銷量相當強勁，總計共售出 13,290 輛，比 2022 年第四季的 10,968 輛成長了 21.2%。

至於在主要對手方面，Dodge Challenger 去年成功售出了 44,960 輛，比起 2022  年的 55,060 輛減少了 18%，其中又以第四季的銷量下降幅度最大，從 2022 年的 12,966  輛降至去年的 9,610 輛，當然主要的原因莫過於該車型正式暫時告別車壇，於 12 月  22 日進入停產階段。

Dodge Challenger 於 2023 年 12 月停產。
至於 Chevrolet Camaro 也同樣在 12 月生產了最後一批的第六代 Camaro，不過其銷量早就不敵上述兩者，其在 2023 全年度總計售出 31,028 輛，明顯落後於Challenger 和 Mustang，但與 2022 年的 24,652 輛交車量相比，又提高了 25.9%，成為停產前的最後一波高潮。

Chevrolet Camaro 同樣於 2023 年 12 月停產。
隨著 Dodge Challenger 以及 Chevrolet Camaro 走入歷史，自然讓剛推出第七代的 Ford Mustang 一枝獨秀。而接下來的發展也相當有趣，據傳 Dodge已經確認 Charger 將重生成為一款雙門電動肌肉跑車，也不排除將持續供應傳統燃油引擎，(據悉為 3.0 升雙渦輪增壓直列六缸引擎)。而 Challenger 雖然目前暫時告別車壇，但官方也並未直接表態該車將完全走入歷史。至於 Camaro 方面，其未來的情況恐怕較為坎坷，有極大的機率將以純電房車甚至是跨界車的身分重回市場，不會再是車迷心目中在電影裡奔馳的雙門肌肉跑車。

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