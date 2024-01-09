▲Peugeot e-2008 No.023 ---- 充電便利性與長途續航感受

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e-2008 配置 CCS1 / SAE J1772 插座，DC 快充最大功率為 100kW，AC 慢充最大功率為 7.4kW，此配置在國內要找到補電的充電樁並不困難。引進國內的 e-2008 採用 400V 電機架構，搭載 50kWh 容量的鋰電池模組，配置 CCS1 / SAE J1772 插座，DC 快充最大功率為 100kW，AC 慢充最大功率為 7.4kW。平時在公司停車位均會使用 AC 慢充的方式來補電，快充則僅有購車前期曾使用過，充電速度感受不算快，但也不會過慢，在去年員工旅遊的環島行程中，有使用到 200A 電流的快充槍，當時峰值功率可達到 80kW，不過當電量超過 80% 以上則會降低致 20kW 以保護電池。
充電蓋位於左後側葉板，內部在插座右側上方設有充電狀態指示燈 (外框)，左方按鈕為延後充電，右側則為充電槍鎖定指示燈。過去 1 年實際使用過程中，由於 e-2008 在平時的用途以台北市區內的移動為主，公司又自備充電樁，因此不會有過多里程焦慮，若在假日時需長途出遊，則會運用公有停車場的充電樁來補充電力。在本站的經驗中，發現 e-2008 在充電的詳細設定功能較為不足，例如此車無法進行充電預約排程，以致於不若一些電動車可設定在半夜電費較為優惠時進行充電，此點為未來可加強的地方。
e-2008 在充電細部設定功能上較為不足，無法預約在深夜電價較優惠的時段充電，稍嫌可惜。長途續航方面，而在先前的環島體驗中，e-2008 共行駛了約 960 公里，涵蓋西部的國道 1 號、國道 8 號、國道 3 號及台 1 線等路段，並有台 9 線 (含蘇花改) 及國道 5 號等主要路線，合計充電量為 138.78kWh，換算平均電耗約為每度電跑 6.91 公里，優於國內能源局測試出的 6.5km/kWh 水準，以此車 50kWh 的電池容量取 80% 耗電量來推算，續航力大約在 276.4 公里的水準，應付日常代步還算足夠，長途時則需做好充電路線規劃，要環島也不成問題。
本站曾實測環島長途電耗，換算平均電耗約為每度電跑 6.91 公里，優於國內能源局測試出的 6.5km/kWh 水準，以此車 50kWh 的電池容量取 80% 耗電量來推算，續航力大約在 276.4 公里的水準，應付日常代步還算足夠，長途時則需做好充電路線規劃，要環島也不成問題。本週使用情形方面， e-2008 全車的各項機能運作表現均正常無故障，目前主要由小七哥與家人在台北市區內作為日常通勤與代步之用，偶爾會進行公務上的行程往返，續航里程部分，因平時在公司停車均會進行充電，尚未出現電量不足的焦慮問題。