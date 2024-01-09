▲將於 2025 年開始量產　Kia 發表 Platform Beyond Vehicle 概念商用車陣容

我是廣告 請繼續往下閱讀
Platform Beyond Vehicle 的計畫最早於 2022 年公布，使用 Kia 最新的模組化平台開發，推出一系列不同樣式及尺寸的全電動營業用車，涵蓋的項目包括小型無人送貨車、大型客運及貨卡等重要運輸物流載具，以此作法試探消費者對電能車的接受度，然後再通過自動駕駛技術，逐步擴大公司在全球市場的影響力。
新建的 PBV 工廠將會採用該集團 E-FOREST 自動化造車流程，透過人工智慧、先進的機器設備及 ICT 技術等來減少生產時的碳排放，廠內也將導入更環保的烤漆及節能設施以盡可能減少對環境所帶來的影響。預期在 2025 年下半年開始商業化生產，每年具有約 10 萬輛 PBV 的產能，隨著市場的增長，年產量估計可增加到 15 萬輛。
Hyundai-Kia 集團先前就擬定了「S 計畫」，目標是在 2025 年前，推出 11 款電動車，2030 年時每年銷售達 323 萬輛電動汽車，並佔據電動汽車市場的 12%。
臺灣市場方面，台灣森那美起亞除了於 2022 年 4 月 19 日正式發表 Kia EV6 外，更於 2023 年 12 月 11 日展開 EV9 線上預售活動，在線上預售 1 個小時內，即突破 100 張訂單，12 月 11 日預售首日起，在短短 6 小時內，更突破 200 張訂單，可見其產品魅力深獲國內車主肯定。