▲資訊語音助理導入 ChatGPT、2024 年第二季正式推出　Volkswagen 全新小改款 Golf GTI 偽裝車

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外觀方面，全新 Volkswagen Golf GTI 換上了全新頭燈造型，並透過貫穿式導光燈條結合發光廠徽，提升車款科技感與辨識度。此外，車頭依舊配置了貫穿式水箱罩設計，下方外側更配有外張式侵略風格進氣壩，顯得相當具侵略性。再來看到車側和車尾部分，可看出變化並不明顯，輪圈配備了新款花瓣式造型鋁圈，運動感較強烈。
內裝方面，可說是此次發表會的重點，尤其是對中控螢幕進行升級，換上與全新大尺寸螢幕，中控台依據車型等級不同配備12.9吋或15吋多媒體OLED觸控螢幕，內部整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀表則採用10.25吋液晶螢幕，整體資訊顯示系統也將全面更新，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。
值得一提的是，在本屆CES上，Volkswagen 將與 Cerence 合作，透過部署 Cerence Chat Pro，將 ChatGPT 整合到Volkswagen 車載系統平台，提供全新語音助理功能，遠遠超出以往語音助理的範疇。例如， IDA 語音助理可用於控制資訊娛樂、導航和空調，或回答一般知識問題。在未來作為不斷擴展的能力，AI 將提供額外的資訊來回答超出某些範圍的問題。
Volkswagen 官方表示，用戶無需建立新帳戶、安裝新應用程式或啟動 ChatGPT，只需說「Hello IDA」或按下方向盤上的按鈕即可啟動語音助理。IDA 將優先考量是否應執行車輛功能、搜尋目的地或調整溫度。如果系統無法回答要求或問題，則會匿名轉發予人工智能系統，最後透過人工智能系統做出適當的回應。
此外，ChatGPT 將無法存取任何車輛資料；問題和答案會立即刪除，以確保盡車主與用戶的個資保密。Volkswagen 表示，ChatGPT 功能將於 2024 年第二季率先於歐洲市場推出。目前該功能於美國正在進行審查程序，但尚未確定何時在美國或其他市場註冊。針對車型來看，Volkswagen ID.7、ID.4、ID.5、ID.3、全新大改款 Tiguan 、Passat 及小改款 Golf 都將支援此功能。
Volkswagen Golf 堪稱是最經典的掀背車系，自 1974 年問世以來已發展出 8 個世代，最初以取代 Beetle 為目標，後續更衍生出 GTI 性能鋼砲、Variant 旅行車、Cabriolet 敞蓬車及 Jetta/Bora/Vento 房車等車型，成為品牌相當重要的銷售支柱。而國內市場方面，總代理台灣福斯汽車尚未透漏全新小改款 Volkswagen Golf 車系引進時程與詳細資訊，不過相信以 Golf 車系在台灣熱銷的表現，台灣福斯汽車應會以最快的方式導入國內，提供國內消費者最新的產品與科技，就讓我們一同期待全新 Golf 車系的到來吧!