▲新增總重 3.5 噸以下純電車型　Isuzu Elf Mio EV 日本正式登場

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外觀方面，Isuzu Elf Mio EV 採用 “PLEASURE to CARRY” 概念作為外觀設計主軸，前臉導入猶如 D-Max 皮卡的大型水箱護罩造型，垂直的大燈組更擁有 LED 日行燈點綴，相較於上一代可以明顯感受到更加現代化的差異。Isuzu Elf Mio EV 車身尺碼分別為長 4,690mm x 寬 1,695mm x 高 1,965mm，最大承載力為 1,050 Kg，車輛總重則為 3,490 Kg。
內裝方面，為了提高駕駛的舒適度並有效減輕疲勞，車室亦經過全面革新，頭部、前方和側面的空間都更加寬闊，裝載 7 吋儀表附液晶顯示幕並提供更多儲物空間，座椅更標準配備扶手及電動加熱等舒適設備。
Isuzu 也導入 Pre-collision Braking System 主動式撞擊預防系統、Full Speed Range Adaptive Cruise Control 定速巡航系統、Lane Keep Assist 車道維持輔助系統、駕駛狀態監控、自動緊急煞車、自適應遠近光燈調整、交通標誌識別輔助、智能限速器、前方盲點偵測等駕駛輔助配備，增加司機在運送時的安全性。
性能方面，Elf Mio EV 配置鋰離子電池，電池容量為 40kWh，可產生最大輸出 90kW與 370 Nm 的峰值扭力，續航里程方面達到 115 Km(WLTC)。至於燃油車型動力方面，搭載 4JZ1-TCS 渦輪增壓共軌柴油引擎，配合上全新開發的 Smooth Intelligent TransMission (ISIM) 9 速雙離合 (DCT) 變速箱，能夠保持低轉速以提高燃油效率，並通過降低噪音來緩解駕駛疲勞，同時可實現快速換檔，減少換檔過程中的扭矩損失和換檔頓挫，最高可輸出 110kW (150PS) 最大馬力。
國內市場方面，Isuzu 品牌由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2022 年的 5 噸以上日系商用車市占率為 23.9%，比起 2021 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。