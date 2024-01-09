連車機也都AI化？福斯將ChatGPT導入車用系統當中！

新增總重 3.5 噸以下純電車型　Isuzu Elf Mio EV 日本正式登場

▲新增總重 3.5 噸以下純電車型　Isuzu Elf Mio EV 日本正式登場
▲新增總重 3.5 噸以下純電車型　Isuzu Elf Mio EV 日本正式登場

7Car 小七車觀點

Isuzu Motors 近日 (1/5) 於日本官方網站公布針對旗下 Elf 系列純電動車型（BEV）Elf EV 新增車輛總重 3.5 噸以下之「Elf Mio EV」車型，並宣布於 1 月 5 日正式展開租賃銷售。現行款 Isuzu Elf 系列為第七代第七世代大改款車型，原廠於去年 2023 年 3 月正式發表，這是第六代 Elf 問世後 17 年 (2006 年問世) 來首次重大革新，增列多項行車安全系統以及全電動車型。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Isuzu Elf Mio EV 採用 “PLEASURE to CARRY” 概念作為外觀設計主軸，前臉導入猶如 D-Max 皮卡的大型水箱護罩造型，垂直的大燈組更擁有 LED 日行燈點綴，相較於上一代可以明顯感受到更加現代化的差異。Isuzu Elf Mio EV 車身尺碼分別為長 4,690mm x 寬 1,695mm x 高 1,965mm，最大承載力為 1,050 Kg，車輛總重則為 3,490 Kg。

內裝方面，為了提高駕駛的舒適度並有效減輕疲勞，車室亦經過全面革新，頭部、前方和側面的空間都更加寬闊，裝載 7 吋儀表附液晶顯示幕並提供更多儲物空間，座椅更標準配備扶手及電動加熱等舒適設備。

Isuzu 也導入 Pre-collision Braking System 主動式撞擊預防系統、Fu​​ll Speed Range Adaptive Cruise Control 定速巡航系統、Lane Keep Assist 車道維持輔助系統、駕駛狀態監控、自動緊急煞車、自適應遠近光燈調整、交通標誌識別輔助、智能限速器、前方盲點偵測等駕駛輔助配備，增加司機在運送時的安全性。

性能方面，Elf Mio EV 配置鋰離子電池，電池容量為 40kWh，可產生最大輸出 90kW與 370 Nm 的峰值扭力，續航里程方面達到 115 Km(WLTC)。至於燃油車型動力方面，搭載 4JZ1-TCS 渦輪增壓共軌柴油引擎，配合上全新開發的 Smooth Intelligent TransMission (ISIM) 9 速雙離合 (DCT) 變速箱，能夠保持低轉速以提高燃油效率，並通過降低噪音來緩解駕駛疲勞，同時可實現快速換檔，減少換檔過程中的扭矩損失和換檔頓挫，最高可輸出 110kW (150PS) 最大馬力。

國內市場方面，Isuzu 品牌由台北合眾汽車作為唯一的總代理，2022 年的 5 噸以上日系商用車市占率為 23.9%，比起 2021 年更為提升，十年來在台銷售超過三萬輛。在服務方面，目前已設有東台北、西台北、新北土城、桃園蘆竹、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄 11 處直營的銷售據點，而服務據點數量更來到 42 處，遍佈全國各地。

資訊語音助理導入 ChatGPT、2024 年第二季正式推出　Volkswagen 全新小改款 Golf GTI 偽裝車

Ford GT同堂不談祖孫情，直接下場拚速度

Volkswagen出面否認放緩傳聞，ID.2all量產版將會如期2025年登場

將於 2025 年開始量產　Kia 發表 Platform Beyond Vehicle 概念商用車陣容

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選