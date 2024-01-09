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務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍

▲務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍
▲務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍

7Car 小七車觀點

GMC 最早在 1960 年代於第三代 C/K 皮卡車系引入 Sierra 銘牌，其名為是西班牙語，意思是山脈。現行第五代車型作為 Chevrolet Silverado 的雙生車，市場主要的對手為 RAM 1500、Toyota Tundra 及 Ford F-150 等美式貨卡。

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GMC Sierra 1500 車型編成為 Pro、SLE、Elevation、SLT、AT4、Denali 等版本。而本站這次遠赴桃園市中壢區的車族貿易 (Che Tzu Trade Co., LTD) 針對 AT4 車型進行實拍，讓讀者能一探究竟。

務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍
務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍
務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍
務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍
本次實拍車輛為車族貿易導入的 GMC Sierra 1500 AT4，建議售價為新臺幣 388 萬元。
現行第五代 GMC Sierra 採用全新的鋼骨結構、鋁合金等材質打造，車身尺碼為 5,916×2,063x1,990mm，軸距則達 3,747mm。車頭延續美系車狂野的設計，像是碩大的 GMC 廠徽、大面積鍍鉻水箱護罩，搭配兩側擁有 C 字形的 LED 燈組，呈現剛硬的輪廓。足踏 18 吋雙色鋁圈搭配 Goodyear Wrangler DuraTrac 輪胎。

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前方碩大的水箱護罩是 Sierra 車系的正字記號，訴說著其純正美國血統。
C 字形的 LED 燈組，辨識度極高且高級感十足。
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水箱護罩上標有 AT4 的字樣。
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前方保險桿擁有兩個拖鉤，並以紅色作為妝點。
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其天線位置設計於駕駛艙正上方，相當特別。
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車身尺碼為 5,916×2,063x1,990mm，軸距則達 3,747mm，以國內標準皮卡來看已十分龐大。
後視鏡同樣龐大，給予駕駛足夠的駕駛視野。
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車側提供腳踏板，讓乘客上下車能更加方便。
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足踏 18 吋雙色鋁圈搭配 Goodyear Wrangler DuraTrac 輪胎。
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尾門上擁有鍍鉻字樣的 SIERRA。
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後方的貨斗是新一代 Sierra 改變幅度較大的地方，CarbonPro™ Composite Bed 貨斗前壁、側壁以及地板都採用碳纖維材質打造，外殼部位則加入了鋼材、玻璃纖維以及塑料等材質，原廠表示碳纖維貨斗不僅進一步減輕重量，同時不容易產生凹痕、划痕，而且要更耐腐蝕。同時配備 GMC MULTIPRO 多功能尾門，特殊的兩件式設計可滿足使用者載貨時的各項需求，同時方便上下車。

提供可折疊的貨斗護蓋，可有效預防貨物風吹雨淋。
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CarbonPro™ Composite Bed 貨斗前壁、側壁以及地板都採用碳纖維材質打造，外殼部位則加入了鋼材、玻璃纖維以及塑料等材質，原廠表示碳纖維貨斗不僅進一步減輕重量，同時不容易產生凹痕、划痕，而且要更耐腐蝕。
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提供 120V 電源插口。
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左側設置可收折的拉桿，使上下貨床更加省力。
兩件式尾門可藉由上下按鈕進行開啟。
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GMC MULTIPRO 多功能尾門可滿足使用者載貨時的各項需求，同時方便上下車。
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後保險桿擁有方便上車的踏板設置。
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下方可見拖車勾以及雙排氣管配置。
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環景系統最高支援 14 顆鏡頭來構成，除了車輛本身之外，若加上拖車、露營車亦能實現環景功能。
進到車內，導入全新 12.3 吋全數位儀錶板與 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建最新一代 GMC 多媒體系統，為 Google 研發設計，可直接使用 Google Assistant 助理、Google 地圖和 Google Play，提供免持語音幫助、即時交通路況更新與喜愛的應用程序等，當然也支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。另外環景系統最高支援 14 顆鏡頭來構成，除了車輛本身之外，若加上拖車、露營車亦能實現環景功能。配備部分，實拍車輛擁有真皮座椅 (電調/記憶/加熱/通風)、真皮包覆方向盤 (電調)、後座加熱座椅、KEYLESS 摸門解鎖、無線充電、雙區恆溫空調、Bose 高階音響系統、電動天窗等。

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多功能方向盤提供電動調整以及加熱功能。
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搭載 12.3 吋全數位儀錶板，畫質清晰且資訊齊全。
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具備 HUD 抬頭顯示器，讓駕駛不須分神。
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13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建最新一代 GMC 多媒體系統，為 Google 研發設計，可直接使用 Google Assistant 助理、Google 地圖和 Google Play，提供免持語音幫助、即時交通路況更新與喜愛的應用程序等，當然也支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。
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搭載雙區恆溫空調、加熱/通風座椅等功能。
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作為工作用車，車內提供多元收納空間。
配備電動玻璃天窗，空間感再加強。
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該車配備 Bose 高級環繞音響系統，提供更進階的聽覺饗宴。
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AT4 車型除擁有 Jet Black 內裝顏色外，更 Kalahari Accents 作為搭配。
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後排享有十分充足的腿部空間，唯一缺點是椅背角度較為垂直。
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中樣座椅可變為杯架。
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中船上設置加熱椅開關、空調出風口以及電源插口。
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後擋風玻璃中央可電動啟閉。
動力方面，本次實拍車輛搭載 Duramax 3.0 渦輪增壓直列六缸柴油引擎搭配10速自排變速箱及四輪驅動系統 (4WD)，擁有 305hp 最大馬力和 68.4Nm 峰值扭力。Selectable Traction Modes 提供 Tour、Sport、Terrain、Snow、Tow/Haul/Off-Road 等駕駛模式。懸吊系統採用 X31 越野懸吊搭配原廠 2 英吋升高套件附 Rancho 單筒避震器。

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Duramax 3.0 渦輪增壓直列六缸柴油引擎，擁有 305hp 最大馬力和 68.4Nm 峰值扭力。
前方葉子鈑上貼有銘牌，標示其柴油身分。
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懸吊系統採用 X31 越野懸吊搭配原廠 2 英吋升高套件附 Rancho 單筒避震器。
臺灣皮卡市場近年來隨著戶外生活風氣的成形，規模日漸穩定，而這輛 GMC Sierra 1500 AT4 以強大的動力輸出、過人的越野實力、豐富的科技配備等多方優勢，相信很快就能夠吸引到忠實的美系皮卡支持者購入。

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