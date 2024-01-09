▲務實與奢華一應俱全　GMC SIERRA 1500 AT4 實拍

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本次實拍車輛為車族貿易導入的 GMC Sierra 1500 AT4，建議售價為新臺幣 388 萬元。現行第五代 GMC Sierra 採用全新的鋼骨結構、鋁合金等材質打造，車身尺碼為 5,916×2,063x1,990mm，軸距則達 3,747mm。車頭延續美系車狂野的設計，像是碩大的 GMC 廠徽、大面積鍍鉻水箱護罩，搭配兩側擁有 C 字形的 LED 燈組，呈現剛硬的輪廓。足踏 18 吋雙色鋁圈搭配 Goodyear Wrangler DuraTrac 輪胎。
前方碩大的水箱護罩是 Sierra 車系的正字記號，訴說著其純正美國血統。
C 字形的 LED 燈組，辨識度極高且高級感十足。
水箱護罩上標有 AT4 的字樣。
前方保險桿擁有兩個拖鉤，並以紅色作為妝點。
其天線位置設計於駕駛艙正上方，相當特別。
車身尺碼為 5,916×2,063x1,990mm，軸距則達 3,747mm，以國內標準皮卡來看已十分龐大。
後視鏡同樣龐大，給予駕駛足夠的駕駛視野。
車側提供腳踏板，讓乘客上下車能更加方便。
足踏 18 吋雙色鋁圈搭配 Goodyear Wrangler DuraTrac 輪胎。
尾門上擁有鍍鉻字樣的 SIERRA。後方的貨斗是新一代 Sierra 改變幅度較大的地方，CarbonPro™ Composite Bed 貨斗前壁、側壁以及地板都採用碳纖維材質打造，外殼部位則加入了鋼材、玻璃纖維以及塑料等材質，原廠表示碳纖維貨斗不僅進一步減輕重量，同時不容易產生凹痕、划痕，而且要更耐腐蝕。同時配備 GMC MULTIPRO 多功能尾門，特殊的兩件式設計可滿足使用者載貨時的各項需求，同時方便上下車。
提供可折疊的貨斗護蓋，可有效預防貨物風吹雨淋。
CarbonPro™ Composite Bed 貨斗前壁、側壁以及地板都採用碳纖維材質打造，外殼部位則加入了鋼材、玻璃纖維以及塑料等材質，原廠表示碳纖維貨斗不僅進一步減輕重量，同時不容易產生凹痕、划痕，而且要更耐腐蝕。
提供 120V 電源插口。
左側設置可收折的拉桿，使上下貨床更加省力。
兩件式尾門可藉由上下按鈕進行開啟。
GMC MULTIPRO 多功能尾門可滿足使用者載貨時的各項需求，同時方便上下車。
後保險桿擁有方便上車的踏板設置。
下方可見拖車勾以及雙排氣管配置。
環景系統最高支援 14 顆鏡頭來構成，除了車輛本身之外，若加上拖車、露營車亦能實現環景功能。進到車內，導入全新 12.3 吋全數位儀錶板與 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建最新一代 GMC 多媒體系統，為 Google 研發設計，可直接使用 Google Assistant 助理、Google 地圖和 Google Play，提供免持語音幫助、即時交通路況更新與喜愛的應用程序等，當然也支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。另外環景系統最高支援 14 顆鏡頭來構成，除了車輛本身之外，若加上拖車、露營車亦能實現環景功能。配備部分，實拍車輛擁有真皮座椅 (電調/記憶/加熱/通風)、真皮包覆方向盤 (電調)、後座加熱座椅、KEYLESS 摸門解鎖、無線充電、雙區恆溫空調、Bose 高階音響系統、電動天窗等。
多功能方向盤提供電動調整以及加熱功能。
搭載 12.3 吋全數位儀錶板，畫質清晰且資訊齊全。
具備 HUD 抬頭顯示器，讓駕駛不須分神。
13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建最新一代 GMC 多媒體系統，為 Google 研發設計，可直接使用 Google Assistant 助理、Google 地圖和 Google Play，提供免持語音幫助、即時交通路況更新與喜愛的應用程序等，當然也支援 Android Auto 與 Apple CarPlay。
搭載雙區恆溫空調、加熱/通風座椅等功能。
作為工作用車，車內提供多元收納空間。
配備電動玻璃天窗，空間感再加強。
該車配備 Bose 高級環繞音響系統，提供更進階的聽覺饗宴。
AT4 車型除擁有 Jet Black 內裝顏色外，更 Kalahari Accents 作為搭配。
後排享有十分充足的腿部空間，唯一缺點是椅背角度較為垂直。
中樣座椅可變為杯架。
中船上設置加熱椅開關、空調出風口以及電源插口。
後擋風玻璃中央可電動啟閉。動力方面，本次實拍車輛搭載 Duramax 3.0 渦輪增壓直列六缸柴油引擎搭配10速自排變速箱及四輪驅動系統 (4WD)，擁有 305hp 最大馬力和 68.4Nm 峰值扭力。Selectable Traction Modes 提供 Tour、Sport、Terrain、Snow、Tow/Haul/Off-Road 等駕駛模式。懸吊系統採用 X31 越野懸吊搭配原廠 2 英吋升高套件附 Rancho 單筒避震器。
Duramax 3.0 渦輪增壓直列六缸柴油引擎，擁有 305hp 最大馬力和 68.4Nm 峰值扭力。
前方葉子鈑上貼有銘牌，標示其柴油身分。
懸吊系統採用 X31 越野懸吊搭配原廠 2 英吋升高套件附 Rancho 單筒避震器。臺灣皮卡市場近年來隨著戶外生活風氣的成形，規模日漸穩定，而這輛 GMC Sierra 1500 AT4 以強大的動力輸出、過人的越野實力、豐富的科技配備等多方優勢，相信很快就能夠吸引到忠實的美系皮卡支持者購入。