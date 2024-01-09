▲接單累積逾千台、首批月底到港交車　台灣馬自達公佈 Mazda CX-60 銷售佳績

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原廠表示在 Mazda CX-60 接單比例中，選擇搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的高階車型 33T 的佔比為 30%，超過 6 成的車主選擇加價 3 萬元升級 Premium Sport/ Premium Modern 特仕內裝；配備 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S 車型接單佔比 70%，當中有超過 85% 的車主選擇搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的版本。
台灣馬自達於 10 月 31 日宣布 Mazda CX-60 全車系正式上市，其中三款搭載 2.5L 縱置直列四缸引擎的 25S Elite 正式售價 118.9 萬元、25S Elite Plus 正式售價 129.9 萬元與搭載 i-ACTIV AWD 智慧四輪驅動系統的 25S AWD Exclusive 正式售價 139.9 萬元，而搭載 3.3L 縱置直列六缸渦輪增壓引擎及 48V 輕油電技術的 33T AWD Exclusive Sport 正式售價 168.9 萬元，消費者亦可加價 3 萬元升級 Premium Sport 或 Premium Modern 特仕內裝。
除此之外，根據日前環保署新車排放審驗資料顯示，台灣馬自達汽車股份有限公司送測了全新的 Mazda CX-90 旗艦休旅，規格皆為搭載 3.3L 直列六缸引擎的車型，相信日後就會有正式導入的消息。