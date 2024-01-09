▲Kia EV9 智慧旗艦，榮奪 2024 北美年度多功能車大獎！

Kia在新世代新能源車款推出後，全球銷量屢創佳績，2023年更衝上308.5萬輛，刷新Kia品牌銷售紀錄。2023年Kia總代理台灣森那美起亞，同樣首次迎來在台銷售破萬台的里程碑，以全年累計10,188台的銷售和109%的年成長率，一舉躍升成為國內車市成長最快速的進口品牌(註1)！Kia純電智慧旗艦LSUV ─ The Kia EV9，在全球車壇屢獲大獎，於近日公布北美年度汽車大獎(NACTOY)名單中，更再度勇奪2024北美年度多功能車(North American Utility Vehicle of the Year™)的頭銜(註2)，不僅是Kia在五年中獲得的第三座北美年度多功能車大獎，更是Kia繼The EV6之後，第二部電動車榮獲該項大獎肯定！ The Kia EV9於2023年12月中旬正式展開預售後，在不到一個月的時間內線上預售訂單已突破350張，而為讓更多國內前瞻車主，搶先體驗The Kia EV9純電智慧旗艦LSUV的獨特魅力，Kia總代理台灣森那美起亞特舉辦The Kia EV9「膽識‧勇創未來」全台巡展，高雄場將於1月9日(二)至1月11日(四)，移師至高雄流行音樂中心鯨魚堤岸的「後台Backstage Live」(註3)，邀請所有喜愛Kia的朋友們，親身前往體驗The Kia EV9獨有的尊榮款待。
我是廣告 請繼續往下閱讀
The Kia EV9自上市就囊括各種大獎，近日更以其汽車創新、設計、安全、性能、科技、駕馭、使用者體驗及價值各方面出色的表現，拿下2024北美年度多功能車的頭銜。Kia北美暨美國總裁兼首席執行長Seungkyu (Sean) Yoon表示，「The Kia EV9代表著三排SUV的典範，這次獲獎更彰顯The Kia EV9不僅是頂級多功能車，更是電動車的標竿。」
The Kia EV9以「Bold大膽」設計理念出發，打造許多創新的設計及配備，其中GT-line以「Star Map日行燈」的星圖設計概念，打造獨一無二的數位光柵。The Kia EV9更是Kia首款搭載指紋辨識系統及電子數位後視鏡套件的旗艦車款。The Kia EV9採用E-GMP電動全球模組化平台，具備800V的強大優勢，10%至80%充電時間僅需24分鐘的高效表現，無須因充電耗時改變用車型態。GT-line版本最大馬力更可輸出達385ps，最大扭力輸出可達71.4kg-m，提供性能與綠能兼具的駕馭樂趣。此外，The Kia EV9可支援V2L車內與車外電器電源分享功能，可供電予其他設備的功能，提供多面向的移動生活應用，成為能源分享移動的好夥伴。
為讓更多車迷朋友體驗The Kia EV9的大膽原創與前瞻科技，Kia總代理台灣森那美起亞特別規劃The Kia EV9「膽識‧勇創未來」全台巡演，高雄場將前往高雄流行音樂中心鯨魚堤岸的「後台Backstage Live」，自1月9日(二)至1月11日(四)盛大展演，現場不僅有The Kia EV9六人及七人座的靜態展示，更規劃以The Kia EV9車艙內永續材質為主軸、設置「10 Must HaveSustainable Items」專屬展覽區，傳遞Kia落實永續未來的決心。
為回饋所有熱愛The Kia EV9的前瞻車主，凡於預售期間線上支付NT$3,000元訂金，即享V2L車外電器電源分享、11KW家用充電設備、UPOWER一年免費無限快充、Samsung The Freestyle微型智慧投影機、原廠可攜式投影幕，總價值逾150,000元的多項前瞻禮遇。Kia總代理台灣森那美起亞秉持「Movement that inspires移動啟發人心」的品牌精神，持續提供超越期待的產品及服務，邀請所有前瞻車主們加入永續移動的新未來，與Kia一同邁向全新美好的2024年。