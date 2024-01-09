▲運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nissan 今日 (1/9) 於阿根廷市場推出 Versa 車系的 SR 運動化版本，提供去年 (2023) 6 月上市時提供的 Sense、Advance 及 Exclusive 這 3 個編成以外的新選擇。本次 Nissan 在阿根廷推出的 Versa SR 版本，是基於 Advance 版本衍生而來，在外觀部分配備 SR 專屬水箱罩及行李箱蓋徽飾，車側將後視鏡蓋施以黑色烤漆，車尾則在行李廂蓋上方增加鴨尾式擾流尾翼，營造不同於其他 3 個編成的運動感，除此之外還提供了專屬的 Ethos 灰色車身塗裝供選擇。
Versa SR 配備 SR 專屬水箱罩徽飾。
Versa SR 將後視鏡蓋施以黑色烤漆。
Versa SR 在車尾增加擾流尾翼，並加入專屬的紅色 SR 字樣。內裝與配備方面，Versa SR 車型擁有 iKey 免鑰匙系統、4 支揚聲器音響系統、7 吋行車資訊幕、7 吋多媒體觸控影音娛樂主機 (支援 Android Auto 及 Apple CarPlay)、手機無線充電板、3 組 USB 插座及 12V 電源插座等等。
動力配置方面，Versa SR 雖然訴求運動化，但並未提供更強悍的輸出表現，因此維持採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,300rpm 時可輸出 118hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 149Nm 峰值扭力，變速箱部分如同 Advance 車型，可選擇 5 速手排或 CVT 無段變速系統。
Versa SR 維持採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,300rpm 時可輸出 118hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 149Nm 峰值扭力。Nissan 預告本月底即會在阿根廷各地的展示中心提供 Versa SR 車款供賞車及交車，而國內市場的總代理裕隆日產汽車並未導入此車販售，近期該廠的中小型掀背作品 Tiida 也已停產並自官方網站下架，未來的發展有待持續關注。