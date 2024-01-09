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運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出

▲運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出
▲運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出

7Car 小七車觀點

Nissan 今日 (1/9) 於阿根廷市場推出 Versa 車系的 SR 運動化版本，補足去年 (2023) 6 月上市時提供的 Sense、Advance 及 Exclusive 這 3 個編成以外的新選擇。

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Nissan Versa SR
Nissan Versa SR
Nissan 今日 (1/9) 於阿根廷市場推出 Versa 車系的 SR 運動化版本，提供去年 (2023) 6 月上市時提供的 Sense、Advance 及 Exclusive 這 3 個編成以外的新選擇。
本次 Nissan 在阿根廷推出的 Versa SR 版本，是基於 Advance 版本衍生而來，在外觀部分配備 SR 專屬水箱罩及行李箱蓋徽飾，車側將後視鏡蓋施以黑色烤漆，車尾則在行李廂蓋上方增加鴨尾式擾流尾翼，營造不同於其他 3 個編成的運動感，除此之外還提供了專屬的 Ethos 灰色車身塗裝供選擇。

Nissan Versa SR
Nissan Versa SR
Versa SR 配備 SR 專屬水箱罩徽飾。
Nissan Versa SR
Nissan Versa SR
Versa SR 將後視鏡蓋施以黑色烤漆。
Nissan Versa SR
Nissan Versa SR
Versa SR 在車尾增加擾流尾翼，並加入專屬的紅色 SR 字樣。
內裝與配備方面，Versa SR 車型擁有 iKey 免鑰匙系統、4 支揚聲器音響系統、7 吋行車資訊幕、7 吋多媒體觸控影音娛樂主機 (支援 Android Auto 及 Apple CarPlay)、手機無線充電板、3 組 USB 插座及 12V 電源插座等等。

動力配置方面，Versa SR 雖然訴求運動化，但並未提供更強悍的輸出表現，因此維持採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,300rpm 時可輸出 118hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 149Nm 峰值扭力，變速箱部分如同 Advance 車型，可選擇 5 速手排或 CVT 無段變速系統。

Nissan Versa SR
Nissan Versa SR
Versa SR 維持採用 1.6 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,300rpm 時可輸出 118hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 149Nm 峰值扭力。
Nissan 預告本月底即會在阿根廷各地的展示中心提供 Versa SR 車款供賞車及交車，而國內市場的總代理裕隆日產汽車並未導入此車販售，近期該廠的中小型掀背作品 Tiida 也已停產並自官方網站下架，未來的發展有待持續關注。

Nissan Versa SR
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