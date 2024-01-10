連車機也都AI化？福斯將ChatGPT導入車用系統當中！

更接近量產面貌 Sony Honda Mobility Afeela 再次現身 CES 展

▲更接近量產面貌 Sony Honda Mobility Afeela 再次現身 CES 展
▲更接近量產面貌 Sony Honda Mobility Afeela 再次現身 CES 展

7Car 小七車觀點

Sony 和 Honda 於 2022 年宣布成為合作夥伴，雙方將共同開發電動車，並成立全新的公司 Sony Honda Mobility，首款新車 Afeela 也於 2023 CES 首度亮相，而今年則再次推出更接近量產的原型車。

我是廣告 請繼續往下閱讀
更接近量產的 Sony Honda Mobility Afeela 原型車在本次 2024 CES 再次亮相。
這次在 2024 CES 亮相的 Afeela 原型車由 Sony Honda Mobility 總裁兼執行長 Izumi Kawanishi 在舞台上使用 Playstation 5 遙控器操控 Afeela 至展台上，演繹新車的多聯網功能。

在外觀上，Sony Honda Mobility Afeela 與過往最大的不同在於後視鏡取消攝影鏡頭的配置，改用傳統的造型，同時前保險桿的樣式亦有不同，底部的下擾流更加圓滑。後掠式的頭燈造型較以往更為彎曲，而 A 柱看起來也較去年亮相的原型更加厚實。車尾部分，可以看到車牌上方加入一塊黑色飾板，保險桿上也新增全新的結構。

Afeela 最初在 2020 CES 上以 Vision-S 概念車亮相，但這次內裝同樣經歷更多的變化。其中控台的鋪陳導入 Honda e 的概念，透過大型液晶螢幕來鋪陳，最兩側的螢幕為電子後視鏡的畫面，方向盤選用類搖桿式的造型，中央鞍座配置雙智慧手機無線充電板。儀錶板中央上方還設有一組感應模組，可以監控駕駛人的疲勞狀態。

動力上，Afeela 採用雙馬達配置，前後馬達各向前後輪軸提供 241 匹馬力，並搭配容量為 91.0kWh 的鋰離子電池組。充電上支援高達 150kW 的直流電，而交流電支援的最高功率則為 11kW。

Sony Honda Mobility 規劃在 2025 年開始生產 Afeela，北美市場預計將於 2026 年初交車，而 Sony 也將在今年度更新 Gran Turismo 7 賽車遊戲，讓車迷能以虛擬方式率先駕駛 Afeela。

運動化套件上身　Nissan Versa SR 於阿根廷推出

啦啦隊更衣室直擊！開著 CITROËN C4 體驗啦啦隊的一天！

續展強勁動能 台灣奧迪 2023 年度品牌銷售新進程

Škoda「冠軍動力」活動送出 Kamiq 免費試駕一年

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選