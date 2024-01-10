▲更接近量產面貌 Sony Honda Mobility Afeela 再次現身 CES 展

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更接近量產的 Sony Honda Mobility Afeela 原型車在本次 2024 CES 再次亮相。這次在 2024 CES 亮相的 Afeela 原型車由 Sony Honda Mobility 總裁兼執行長 Izumi Kawanishi 在舞台上使用 Playstation 5 遙控器操控 Afeela 至展台上，演繹新車的多聯網功能。
在外觀上，Sony Honda Mobility Afeela 與過往最大的不同在於後視鏡取消攝影鏡頭的配置，改用傳統的造型，同時前保險桿的樣式亦有不同，底部的下擾流更加圓滑。後掠式的頭燈造型較以往更為彎曲，而 A 柱看起來也較去年亮相的原型更加厚實。車尾部分，可以看到車牌上方加入一塊黑色飾板，保險桿上也新增全新的結構。
Afeela 最初在 2020 CES 上以 Vision-S 概念車亮相，但這次內裝同樣經歷更多的變化。其中控台的鋪陳導入 Honda e 的概念，透過大型液晶螢幕來鋪陳，最兩側的螢幕為電子後視鏡的畫面，方向盤選用類搖桿式的造型，中央鞍座配置雙智慧手機無線充電板。儀錶板中央上方還設有一組感應模組，可以監控駕駛人的疲勞狀態。
動力上，Afeela 採用雙馬達配置，前後馬達各向前後輪軸提供 241 匹馬力，並搭配容量為 91.0kWh 的鋰離子電池組。充電上支援高達 150kW 的直流電，而交流電支援的最高功率則為 11kW。
Sony Honda Mobility 規劃在 2025 年開始生產 Afeela，北美市場預計將於 2026 年初交車，而 Sony 也將在今年度更新 Gran Turismo 7 賽車遊戲，讓車迷能以虛擬方式率先駕駛 Afeela。