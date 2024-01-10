▲八代小改款 Volkswagen Golf GTI 真實長這樣 !

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可以看到褪去偽裝貼紙以及 Clubsport 套件八代小改款 Golf GTI 車頭維持貫穿式水箱罩設計，最大的變化在於保桿下方外側配有更張揚的進氣壩，更顯侵略性。而車側整體變化並不明顯，但輪圈將配備新款花瓣式造型鋁圈，營造出更強烈的運動感。
八代小改款 Golf GTI 真實面貌在官方公開的車內儀表板上曝光。
相較於外觀，八代小改款 Golf GTI 的內裝才是此次發表的重點，其中控螢幕換上與全新大尺寸螢幕，依據車型等級不同配備 12.9 吋或 15 吋多媒體 OLED 觸控螢幕，整合車輛的功能，下方保留部分實體按鍵。儀表則採用 10.25 吋液晶螢幕，整體資訊顯示系統也將全面更新，提供導航、多媒體、限速提醒等功能。
特別的是，小改款 Golf 將 ChatGPT 整合到 Volkswagen 原廠車載系統，提供全新語音助理功能，遠遠超出以往語音助理的範疇。例如， IDA 語音助理可用於控制資訊娛樂、導航和空調，或回答一般知識問題。
全新改款的八代 Golf 預計將在未來幾週內舉行全球首發，車系的車型編成和動力系統預期與現行款相差不大。除了有 GTI 掀背車型之外，還包含了僅在歐洲市場供應的 GTD 性能掀背柴油，以及 R Variant 旅行車、GTE 性能掀背插電式混合動力，以及 1.0 升三缸和 1.5 升四缸的輕油電動力。