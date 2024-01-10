▲加強氫能源市場布局 Hyundai 預告新一代 Nexo 將在 2025 年登場

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Hyundai 目前的品牌願景“為人類進步”，並在此次的 2024 CES 展會上官方以輕鬆自在為主題，反應品牌透過為全球社會提供自由、安全和公平三大核心，，創造更加舒適和平的生活環境。
其中 Hyundai 已經宣布預計 2050 年實現碳中和的目標，並指出到 2045 年全球的工廠和到 2050 年在每個集團的設施當中都將 100% 使用可再生能源。而氫能源技術將會是實現該目標佔據重要的角色。
氫能源技術將在 Hyundai 的可持續發展計畫當中發揮至關重要的作用，官方表示氫能源的解決方案不僅限於乘用車、卡車和公共汽車，還包括電動車、特殊設備、船舶、發電機和空中交通工具。而 Hyundai 作為一家主要的氫氣承購商，目前正在推動能源轉型。
Hyundai 在本屆 2024 CES 發表了品牌對於氫動力、軟體驅動的轉型願景，同時預告將於 2025 年發表新一代 Nexo。
Hyundai 旗下的氫能源事業品牌 HTWO 涵蓋了 Hyundai 集團在汽車、零件、鋼鐵、建築、空中交通、海洋、機器人和未來技術等各個領域。希望能透過能源價值鏈的四個核心領域：生產、儲存、運輸和利用，形成一個氫氣網格，可以開發量身定制的氫氣解決方案。
傳統汽車製造商專注於汽車利用，而其他行業則涵蓋能源生產、儲存和運輸。這種方法導致了一個緩慢而富有挑戰性的能源轉型過程。現代汽車的目標是透過結合和整合其集團範圍內的氫能能力來克服這些限制，從而徹底改變能源轉型，並加快建立氫能社會。
至於在產品布局上，官方僅透露新一代 Hyundai Nexo 將在 2025 年亮相，而現行的 Nexo 首度於 2018 年發表，採用一套綜效輸出達 135kW 的燃料電池及電動馬達組，使得 0-100 加速可於 9.9 秒完成，極速達到 160 km/h。而隨著技術發展趨於成熟，相信新一代 Nexo 的續航里程和性能均會有進一步的提升。