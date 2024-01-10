▲套用新世代廠徽、預計 2026 年北美量產　Honda 0 Series 概念車正式亮相

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Saloon 是 Honda 0 (zero) Series 的旗艦概念車型，建立於專屬電動車平台，套用品牌「Man Maximum X Machine Minimum」MM 思想，最大程度地增加內裝空間，同時又最小化機械部件所需的空間，裡外皆採用永續材質打造。另首次推出了新的線控轉向和運動控制管理系統。量產版車型預計將於 2026 年正式進入北美市場。
Space-Hub 的開發主題是「豐富人們的日常生活」，以「薄、輕、智」的開發理念，實現了寬敞的客艙和良好的視野，提供靈活的空間應用，可以容納多名乘客。目前官方提供的相關資料尚未齊全，也並沒有表示將會量產該車。
現行的 Honda 的「H」標誌可以追溯到 1981 年，而全新的廠徽設計表達方式象徵著兩隻伸出的手，代表著品牌致力於擴大移動的可能性並繼續滿足客戶需求的承諾。未來，該標誌將應用於 Honda 旗下電動車車型，包括 Honda 0 (zero) Series。
此外，同樣於 2024 CES 上，Sony Honda Mobility 規劃在 2025 年開始生產 Afeela，北美市場預計將於 2026 年初交車，而 Sony 也將在今年度更新 Gran Turismo 7 賽車遊戲，讓車迷能以虛擬方式率先駕駛 Afeela [請按此參閱]。