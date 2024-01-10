▲AI 智能進化、全面優化使用者體驗　Mercedes-Benz 發表新世代 MB.OS 作業系統

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MB.OS 作業系統與現行的 MBUX 資訊娛樂系統不同，相較之下顯得更快、更有效率，反應能力和處理能力都經過大幅度優化。最明顯的升級之一是全新虛擬助手，利用生成式 AI 人工智慧和主動智慧技術來提供更自然的語音反應和對話，同時還可根據駕駛者的狀態調整其應對能力。
MB.OS 作業系統亦將搭載最新的 3D 導航系統，運用強大的引擎技術，以提供清晰的畫質和指引精確的駕駛方向，周遭車輛、道路標識、建築物以及天氣的標示都將更加進步，讓駕駛者可以一目了然。
娛樂性方面，MB.OS 作業系統將持續內建 Audible 和 Amazon Music 等，當播放支援 Dolby Atmos 杜比全景環繞音效的電子書籍或音樂時，其揚聲器和氛圍燈將會進行連動，打造更身臨其境的座艙氛圍。此外，更與 Sony 和 Antstream 合作，讓乘客能在車室裡遊玩 Gran Turismo 或復古街機遊戲等。
MB.OS 作業系統的前身，也就是第三代 MBUX 多媒體系統，已從 2023 年開始搭載於新一代 E-Class (W214) 上，打造沉浸式數位娛樂系統，結合 AI 人工智慧，語音助理能辨識更多自然語言的操作指令，也能在指定條件下啟用“Just Talk”功能，直接與語音助理對話。此外 MBUX 車載系統能了解乘客使用習慣或車主自行設定，透過“Routines”這項功能達成自動化的目標。此功能是以特定條件達成時，系統自動執行相對應的車輛設定。列為選配的 MBUX Superscreen 大面積高解析螢幕提供多元的娛樂與車輛設定，導入 MBUX Entertainment Plus，擁有 5G 傳輸技術，更可下載如“TikTok”或“Angry Bird”等應用程式。