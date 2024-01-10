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讓加油站成為新能源時代綠洲　EVOASIS 中油林口工三超充站正式啟用

▲讓加油站成為新能源時代綠洲　EVOASIS 中油林口工三超充站正式啟用
▲讓加油站成為新能源時代綠洲　EVOASIS 中油林口工三超充站正式啟用

7Car 小七車觀點

EVOASIS 充電服務 (源點科技)與台灣中油今日 ( 1/10) 選於桃園市龜山區台灣中油舉辦「台灣中油 x EVOASIS 電動車充電站」開幕發表會，並宣布即日起在中油林口工三站、桃園梅溪站、新莊站、雲林莿桐義和站、墾丁站提供充電服務，聯合五站共計 20 個充電車位，使燃油車與電動車都能於同一地方加油充電，雙方表示，目前雙方將完成中油 18 個直營據點充電服務，提供超過 70 個充電車位，未來雙方將持續推動加油站升級轉型，建立電動車充電站，提供電動車車主於加油站就能享受便捷的充電服務，讓加油站成為新能源時代的綠洲!

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活動現場更邀請到台灣中油油銷部張慧蘋副執行長、多角化經營發展室主任王心玫、桃園營業處處長廖宜聰、副處長盧亮羽、EVOASIS 充電服務董事長陶百群以及副董事長鄭旭捷出席 EVOASIS 中油林口工三超充站開幕儀式，一同宣誓建立全國電動車充電網絡並展望新能源時代的到來。
圖為中油林口工三站，並於今日 (1/10) 舉辦 EVOASIS 中油林口工三超充站開幕儀式。
台灣中油油銷部張慧蘋副執行長表示，「建立良好的充電網絡，提供消費者優良的充電環境是台灣中油與 EVOASIS 的共同目標，中油是台灣目前最大的能源供應商，擁有全國最多的加油站，同時 EVOASIS 也是全台目前最多據點的充電站，擁有最充足的設備、軟體開發等相關設施，台灣中油將與 EVOASIS 攜手合作，積極投入綠能發展，將加油站轉型為多元能源補給站，同時將持續配合政府凈零政策，共同達成 2050 凈零排放願景」。

EVOASIS 充電服務董事長陶百群表示，「身為電動車車主，我深刻理解用戶的充電需求，對車主來說，過去在鄉快見底時，看到中油的火炬標誌就代表得救了!今天這個火炬標誌將代表與承載更重大的意義，那就是加油站將提供電動車充電服務，提供車主沒有旅程焦慮的行路體驗」。而台灣中油與 EVOASIS 的合作，將讓電動車車主在全國皆能享受到便利的充電服務。

EVOASIS 於 2019 年 9 月，由源點科技股份有限公司創立之充電服務營運品牌，以打造優質充電環境為目標，提供符合市場需求的整合充電服務給消費者。目前在北中南共有3個營運據點，營業據點及充電站點也持續擴展中，為台灣電動車帶來更完整的充電環境。2020 年 12 月，EVOASIS 成為台灣奧迪指定合作之充電夥伴，同時也宣布在新竹湖口設置快充站。2021 年 6 月，品牌名稱由 OASIS 正式更名為「EVOASIS」，加上 EV 以強化品牌與電動車連結，同時搭配新的企業識別重新亮相。

EVOASIS 預告 2024 年全台 DC 快充將突破 300 樁，AC 曼衝將達 800 樁，綜合型環島充電車位將達 1,400 個以上，接下來台灣中油與 EVOASIS 將持續共同打造多元能源補給據點，並將於今年 (2024) 第二季完成國道七大休息站充電站建置，屆時國道將有 50 個以上 360kW 超充車位，提供電動車車主便捷的充電網絡。

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