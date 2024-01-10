▲新臺幣 169.99 萬元起、預計第二季展開首批交付　Tesla Model 3 煥新版正式在臺上市

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外觀方面，Tesla Model 3 煥新版車身輪廓仍與先前相同，主要是針對細節方面進行了調整優化。車頭部分可以看到頭燈經過重新設計，相較舊款更加狹長犀利，內部同樣有 LED 日行燈光調點綴。前保險桿造型也同步更新，取消氣壩的設計整體看上去更加簡潔，且具備 0.22 Cd 風阻係數。在車尾方面，尾燈內部加入全新的 C 字形 LED 光條，同時尾廂中央也改採 TESLA 的字母標。多塗層白色烤漆，更有包括全新車色烈焰紅、低調夜幕灰等五種車漆選擇。後輪驅動版本標配 18 吋 Photon 輪圈；Long Range 版本則提供 18 吋 Photon 輪圈與 19 吋 Nova 輪圈選配。
進入車內，中控台取消木紋飾板，整體設計更加簡潔，同時新增 15.4 吋高解析度中央觸控螢幕、前排通風座椅、頂級材質內裝、最高達 17 組揚聲器的沉浸式音響系統、環抱式 256 色氣氛燈、後排乘客專屬的 8 吋觸控螢幕，進一步提升科技感受。方向盤造型亦經過重新設計，增加簍空的設計，同時新款 Model 3 也取消了方向盤後方的換擋撥桿，換擋方式整合在螢幕當中；另外，方向燈、燈光、雨刷器等等功能均整合在方向盤上。
性能與續航方面，RWD 後輪驅動提供 527 公里 (WLTP)，0-100km/h 加速可在 6.1 秒達成，最高時速為 201km/h；而 Long Range 全輪驅動則擁有 608 公里 (WLTP) 最大續航力，從靜止加速至 100km/h 可在 4.4 秒達成。除此之外，Tesla 官方也指出全車的避震系統均進行優化，可大幅度提升吸震能力；更配備前後雙層隔音玻璃，大幅降低路面噪音與風切聲。
Tesla 積極佈建全台充電基礎建設，目前全台灣已開放達 92 座站點、超過 530 支超級充電座，更有超過 1,200 支目的地充電座。Tesla Model 3 一直是品牌最熱銷的產品，備受年輕族群的高度期待及討論，而本次小改款上市，相信能夠再次創下國內純電車銷售佳績。