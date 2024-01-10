▲新增大地色彩套件、救護車新增 ITS Connect 系統　日本 Toyota Hiace 升級版正式登場

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在此次的變化當中，全新 Hiace 標準廂車型新增 Super GL “大地色套件”，採用米色和霧面黑色前水箱護罩及隔柵等專屬外觀套件供車主選配，看起來可說格外動感。
全新升級的 Hiace Well Cab 福祉車（特殊裝備製造車型）方面，新增了電動一觸式輪椅固定扣裝置，只需輕觸開關即可固定，有助於提高輪椅固定的效率。此外，還配有蜂鳴器，以防止忘記固定輪椅造成意外的發生。
在 Toyota Hiace 救護車型方面，Toyota 也針對安全配備新增了 ITS Connect 車輛緊急警示系統，該系統於救護車出勤時，透過通知救護車周圍配有 ITS Connect 的車輛，救護車正在緊急的路線上，並説明救護車的行駛動線，以縮短緊急運送時的時間並防止事故的發生。
國內市場方面，Toyota 總代理和泰汽車於去年底登場的 2024 台北新車暨新能源車特展攤位上展出 Toyota Granvia 福祉車和 Toyota Hiace 露營車，本站先前已針對前者進行實拍介紹，有興趣的讀者可以 [請按此參閱]，後者則以 Hiace 為基礎進行改裝，預計將在明年二月推出上市。而國內盛行露營的風氣其實已持續一段時間，而該活動與汽車之間的連接更可說是密不可分，市場上更有著各式各樣的車型選擇，如 VWCV T6.1 California、Caddy California、Mercedes-Benz Marco Polo 等，前年 (2022) 更出現了中華菱利與阡陽科技聯手打造的 A180 掀頂式露營車，在新潮流之下創造著對於生活質感及風格的追求。相信今年 Toyota Hiace 露營車導入市場後，將會掀起一波討論熱潮。