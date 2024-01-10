▲Last Call 系列第一款作品、限量生產 1000 輛　Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI®

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外觀方面，Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI®擁有帶有黃色點綴的雙條紋貼花、20 吋 Satin Black 鍛造鋁圈、黃色 SRT Brembo 煞車卡鉗，以及葉子鈑黃色 392 字樣名牌。內裝方面，採用黃色和銀色車縫線點綴，椅背上亦可看到 392 刺繡字樣，同時享有麂皮方向盤(SRT LED 標誌)與鍛造碳纖維內裝飾板。
動力性能方面，Dodge Durango SRT 392 AlcHEMI® 採用 6.4 升 HEMI V8 自然進氣汽油引擎，搭配 8 速手自排變速箱以及 4 輪驅動系統，可產生 475hp@6,100rpm最大馬力以及 640Nm@4,100rpm 的峰值扭力，0-60mph 可於 4.1 秒達成。
Dodge Durango 是1997年推出的 SUV 車型，目前共推出三代，其中前二代都是以 Dodge Dakota 為基礎，採非承載式車身設計並於 Newark 廠生產。第一代為中型 SUV 車型，不過到了第二代以後則升級成全尺寸 SUV 設計，第三代因應市場變化，在維持全尺寸 SUV 車型之餘，不僅改用一體式車身設計，同時也轉變與 Jeep Grand Cherokee 相同平台，生產基地也轉移到密西根北 Jefferson 廠生產。由於 Dodge 目前在國內沒有總代理，有興趣的消費者若有意一親芳澤，需由個人或者透過貿易商自主引進。