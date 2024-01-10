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主打 Triton 皮卡與戶外生活　Mitsubishi 公布 2024 東京改裝車展參展車款名單

▲主打 Triton 皮卡與戶外生活　Mitsubishi 公布 2024 東京改裝車展參展車款名單
▲主打 Triton 皮卡與戶外生活　Mitsubishi 公布 2024 東京改裝車展參展車款名單

7Car 小七車觀點

Mitsubishi 日前公布參加 2024 Tokyo Auto Salon (東京改裝車展) 的車款陣容，將在 1 月 12 日至 1 月 14 日間於日本千葉市幕張展覽館舉行。

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Mitsubishi Triton
Mitsubishi Triton
Mitsubishi 將展出睽違 12 年重返日本市場的 Triton 皮卡，全車安裝原廠配件來讓消費者在 2 月上市前作為參考。
在展出車款部分，本次公布的最大新車亮點當屬睽違 12 年重返日本市場的 Triton 皮卡，此車預計 2 月會在日本上市，而展示車選用了全新開發的金屬橘色塗裝，並且也安裝了加大輪拱護板、車門下方護板及晴雨窗等原廠配件來讓消費者近距離參考。

Mitsubishi Triton Snow Shredder Concept
Mitsubishi Triton Snow Shredder Concept
Mitsubishi 也打造出訴求雪地探險的 Triton Snow Shredder Concept 概念車。
Mitsubishi 除了將展示全新 Triton 實車搭配原廠配件外，也會推出重度改裝的 Triton Snow Shredder Concept 概念車，此車是以雪地探險為靈感所打造，換上了特製的金屬保險桿，也增加避震器形成，更採用 Toyo Tires 出品的越野輪胎，A 柱旁安裝呼吸管，車頂及貨斗也增加許多配件，營造出強烈的粗獷風格。

Mitsubishi Triton Asia Cross Country Rally 2023
Mitsubishi Triton Asia Cross Country Rally 2023
Triton 在去年 8 月於泰國及遼國舉辦的 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 取得第三名。
隨著 Triton 於日本市場回歸，Mitsubishi 原廠也安排此車參與 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽)，以 T1 級別的規格參與測試，在去年 8 月於泰國及遼國舉辦的賽事中，取得了第三名的成績。

Mitsubishi Outlander PHEV Active Field
Mitsubishi Outlander PHEV Active Field
Outlander PHEV Active Field 改裝車配備專屬黑化套件及車頂置物橫桿。
在一般的乘用車部分，Mitsubishi 本次展出了基於全新第四代 Outlander PHEV 插電式油電混合動力車型所開發的 Active Field 改裝車型，將車身距地高增加，並安裝專屬的黑化外觀造型套件及黑色烤漆鋁合金輪圈，車頂配備置物橫桿，以對應更多元的戶外休閒活動需求。

圖為 Delica D:5 Chamonix Snow Gear。
圖為 Delica Mini Chamonix Snow Gear。
至於日本市場專屬的 Delica D:5 廂型車及 Delica Mini 輕自動車 (K-Car) 部分，Mitsubishi 本次準備了 Chamonix Snow Gear 改裝車，其中 Delica D:5 是基於 Chamoix 車型來安裝 Snow Gear 雪地風格的改裝套件，至於 Delica Mini 則是安裝了由經銷體系作為選用配備的 Chamonix 套件，搭配探照燈、防撞桿及車頂行李架的適合雪地探險的專屬配備。

Mitsubishi Delica D:5 Asia Cross Country Rally 2023
Mitsubishi Delica D:5 Asia Cross Country Rally 2023
Delica D:5 在 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 實際擔任 Mitsubishi Ralliart 車隊的後勤支援車，此車也會在 2024 東京改裝車展中現身。
而 Delica D:5 廂型車也在 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 實際擔任 Mitsubishi Ralliart 車隊的後勤支援車，原廠表示其高度的車身剛性以及電子控制的四輪驅動系統，加上 JAOS 出品的前後避震系統及 Work 輪圈，搭配 Yokomaha 的越野輪胎，可在複雜崎嶇的地形中發揮即時後勤支援的作用。本次 Mitsubishi 在 2024 東京改裝車展的車款名單雖然與國內市場較無直接關連，仍可參考目前當地最新的改裝風格，作為妝點愛車的指標。

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