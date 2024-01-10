▲主打 Triton 皮卡與戶外生活　Mitsubishi 公布 2024 東京改裝車展參展車款名單

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Mitsubishi 將展出睽違 12 年重返日本市場的 Triton 皮卡，全車安裝原廠配件來讓消費者在 2 月上市前作為參考。在展出車款部分，本次公布的最大新車亮點當屬睽違 12 年重返日本市場的 Triton 皮卡，此車預計 2 月會在日本上市，而展示車選用了全新開發的金屬橘色塗裝，並且也安裝了加大輪拱護板、車門下方護板及晴雨窗等原廠配件來讓消費者近距離參考。
Mitsubishi 也打造出訴求雪地探險的 Triton Snow Shredder Concept 概念車。Mitsubishi 除了將展示全新 Triton 實車搭配原廠配件外，也會推出重度改裝的 Triton Snow Shredder Concept 概念車，此車是以雪地探險為靈感所打造，換上了特製的金屬保險桿，也增加避震器形成，更採用 Toyo Tires 出品的越野輪胎，A 柱旁安裝呼吸管，車頂及貨斗也增加許多配件，營造出強烈的粗獷風格。
Triton 在去年 8 月於泰國及遼國舉辦的 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 取得第三名。隨著 Triton 於日本市場回歸，Mitsubishi 原廠也安排此車參與 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽)，以 T1 級別的規格參與測試，在去年 8 月於泰國及遼國舉辦的賽事中，取得了第三名的成績。
Outlander PHEV Active Field 改裝車配備專屬黑化套件及車頂置物橫桿。在一般的乘用車部分，Mitsubishi 本次展出了基於全新第四代 Outlander PHEV 插電式油電混合動力車型所開發的 Active Field 改裝車型，將車身距地高增加，並安裝專屬的黑化外觀造型套件及黑色烤漆鋁合金輪圈，車頂配備置物橫桿，以對應更多元的戶外休閒活動需求。
圖為 Delica D:5 Chamonix Snow Gear。
圖為 Delica Mini Chamonix Snow Gear。至於日本市場專屬的 Delica D:5 廂型車及 Delica Mini 輕自動車 (K-Car) 部分，Mitsubishi 本次準備了 Chamonix Snow Gear 改裝車，其中 Delica D:5 是基於 Chamoix 車型來安裝 Snow Gear 雪地風格的改裝套件，至於 Delica Mini 則是安裝了由經銷體系作為選用配備的 Chamonix 套件，搭配探照燈、防撞桿及車頂行李架的適合雪地探險的專屬配備。
Delica D:5 在 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 實際擔任 Mitsubishi Ralliart 車隊的後勤支援車，此車也會在 2024 東京改裝車展中現身。而 Delica D:5 廂型車也在 Asia Cross Country Rally 2023 (亞洲越野拉力賽) 實際擔任 Mitsubishi Ralliart 車隊的後勤支援車，原廠表示其高度的車身剛性以及電子控制的四輪驅動系統，加上 JAOS 出品的前後避震系統及 Work 輪圈，搭配 Yokomaha 的越野輪胎，可在複雜崎嶇的地形中發揮即時後勤支援的作用。本次 Mitsubishi 在 2024 東京改裝車展的車款名單雖然與國內市場較無直接關連，仍可參考目前當地最新的改裝風格，作為妝點愛車的指標。