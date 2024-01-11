▲可橫向移動 Hyundai Mobis MOBION 概念車正式亮相

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Hyundai Mobis 自主研發的 MOBION 概念車帶來具備量產能力的創新技術。Hyundai Mobis 高級工程負責人、副總裁 Lee Seung-Hwan表示，MOBION 概念車是 Hyundai Mobis 核心技術的體現，目前展示的這些技術都已準備好立即大規模量產。Hyundai Mobis 一直致力於改變車輛的移動方式，我們透過創造 MOBION 概念車來展示我們的關鍵產品和能力。
MOBION 概念車是基於 Hyundai IONIQ 5 打造，為了實現側向、斜向行駛和樞軸轉動，MOBION 的四顆輪子可單獨控制。負責將這些動態轉變為現實的 e-Corner 系統具備四種關鍵技術，核心是「In Wheel」技術。Hyundai Mobis 電氣化實驗室負責人、副總裁 Lee Young-kok 表示，In Wheel 技術包括在每個車輪內放置四個小型電動馬達，並非電動車中常用的單一大型驅動馬達。這項配置能讓每個車輪都能夠獨立發電。
除了 e-Corner 系統，MOBION 概念車搭載的自動駕駛感應器和頭燈技術也值得關注。其自動駕駛感應器中的兩個短距離光達位於頭燈附近，另一個長距離雷射雷達則安裝在車輛前部中央。這樣的排列方式有助於橫向位移，以及提供更有效辨識障礙物，尤其是在對角線變換車道等移動過程當中。
MOBION 概念車的頭燈組也能顯示功能，其前保險桿上設有 LED 螢幕，透過雷射雷達辨識到前方行人時，LED 螢幕能傳達更有價值的訊息。例如車輛在十字路口時，LED 螢幕可顯示行人過街的方向。此外，後保險桿可以提醒駕駛不要變換車道或超車，表示行人正在向左或向右穿過。
MOBION 概念車還具有地面投影功能，該功能透過能在使用 e-Corner 系統時啟動，比如車輛在進行對角線或橫向移動過程中，地面投影可以利用 360 度光線照亮車輛在地面上的方向。甚至可以利用地面投影產生行人穿越斑馬線，供行人在偵測到時使用。
Hyundai Mobis 成立於 1977 年，隸屬於 Hyundai Motor Group 旗下，目前是韓國最大的汽車零部件供應商，主要供應 Hyundai、Kia 及 Genesis 品牌旗下車款零件。這次在 2024 年展出的新技術也有望在未來應用在未來的車款當中，值得令人期待。