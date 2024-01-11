▲預計第三季開始交車 VinFast VF 3 全球首發

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越南車廠 VinFast Auto 發表品牌最新型的入門電動車款 VF 3。外觀方面，可以看到 VF 3 選用輪廓相當剛硬的方盒子造型，其車長僅約 3,114mm，採用三門四人座設計。外觀造型跳脫品牌其它車款大氣、豪華的感受，整體更偏向年輕化，選用更大膽的幾何元素，搭配硬朗的車身線條。VF 3 還擁有充足的離地高度，並搭配 16 吋輪圈，可適應多元的地形。另外原廠也表示將提供車主一系列的客製化塗裝選擇，滿足時下年輕人追求個性化的需求。
進入車內，VF 3 整體鋪陳相當簡潔， 並配備一組 10 吋的多媒體資訊螢幕，提供無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 手機連結。第二排具備折疊機能，可提供最大 19.4 立方英尺的載物空間，滿足裝載大尺寸物品的需求。
動力表現上，VinFast 官方還尚未公佈 VF 3 的相關性能數據及傳動系統細節，但這款小型 SUV 在越南市場將提供兩種車型，分別為 Eco 和 Plus，每種車型均配備一組電動馬達。據傳在經過 EPA 測試標準下，續航里程約為 125 英里 (約 201 公里)，已經符合越南多數消費者的日常使用需求。截至目前為止，VinFast 旗下產品已有七款不同等級的車款，包括 VF 5 Plus、VF e34、VF 6、VF 7、VF 8 和 VF 9 等，並逐步加速電動化的腳步。