▲又一款 Nismo 性能車型 Nissan 預告東京改裝車展新車型即將亮相

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Nissan 預告將在 2024 東京改裝車展帶來全新 Nismo 性能車型。從官方公布的預告圖來看，可以大膽地從其輪廓推測其是以 Ariya 為基礎升級的性能車型。當然，這並不是 Nissan 第一款掛上 Nismo 性能招牌的 SUV，早在先前原廠先後先推出了 Juke Nismo、以及 Patrol Nismo 等車型滿足部分市場的特殊需求。
其實 Ariya Nismo 的訊息並非空穴來風，早在去年 11 月時該車的原型測試車已被外媒於於德國紐柏林賽道附近的 Tesla 充電站捕捉到。這款原型車具備更加運動化的車身套件，以及更低的車身行駛高度，並配備 Michelin Pilot Sport 20 吋胎圈，最明顯的變化是後擋板上的尾翼造型。
目前還沒有新車的具體規格，但 Nissan 可能會提高其性能輸出，目前市售的標準版 Ariya，雙馬達電動系統具有 389 匹最大馬力和 61.2 公斤米的峰值扭力。從 0 加速到每小時 60 英里僅需 4.8 秒。
這款神秘的 Nismo 車型將於日本當地時間 1 月 12 日上午 10 點以直播方式首次亮相，將與 2024 GT-R Nismo 和限量版2024 Skyline Nismo 同台展出。
Ariya 為 Nissan 旗下首輛純電跨界車款，建構於 CMF-EV 平台，其車身尺碼長寬高分別是 4595mm、1850mm、1655mm，軸距為 2775mm。該車先前也於 2024 台北新車暨新能源車特展首次在台公開亮相，可以確定的是原廠規劃提供 66kWh 標準版和 91kWh 高里程版車型，同時也展開線上預訂活動，相信不久後裕隆日產將會釋出更多新車的訊息。