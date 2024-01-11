▲2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍

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Suzuki Jimny 五門版產地位於印度。Jimny 5-Door 長寬高分別為 3,985mmx1,645mmx1,720mm，軸距為 2,590mm。在外觀上延續三門版方正稜角硬派外觀，再加上蚌殼式引擎蓋、方形輪弧等專為越野考量的設計，一眼就看出它的越野本格。車頭水箱護罩維持直立式五孔搭配網狀格的設計，圓形的 LED 頭燈更顯復古風格，其中外擴的輪拱更展現十足的越野風範。在車尾部分，後方提供了含同車色飾蓋的全尺寸外掛式備胎，尾門為側開式的設定，而尾燈與牌照框則設計於後保桿上。
外觀保有方正的輪廓，車長達 3,985mm，軸距則為 2,590mm。
搭載與三門版相同的 15 吋輪圈，車尾同樣附有備胎。
尾燈、倒車燈以及後霧燈通通整合在後保桿上方。走進車內，第四代 Suzuki Jimny 的內裝大量使用易清洗的材質鋪陳，並透過水平線條營造出明亮的駕駛視野，再利用垂直線條界定出易操作的中控面板介面，一切設計都是以越野實用考量；而五門版車型增加的尺碼主要反映在後座空間表現更寬敞，行李廂容積從 208~332 公升。配備部分提供 Suzuki SmartPlay Pro+ 系統 9 吋多媒體觸控螢幕、定速巡航控制，並有六顆安全氣囊、斜坡起步輔助、ESP、陡坡緩降控制、倒車顯影和 ABS 等。
內裝全數以硬質塑料鋪陳，在副駕駛座前方還設有扶手，一切都是以越野需求考量而設計。
五門版車型增加的尺碼主要反映在後座空間表現更寬敞。
行李廂容積約從 208~332 公升。動力方面，Suzuki Jimny 5-Door 同樣搭載 K15B 1.5L 自然進氣直列四缸汽油引擎，配上 5 速手排或 4 速自排變速系統，可以產生 105hp 最大馬力和 134Nm 的峰值扭矩，以及 AllGrip Pro 四驅系統搭配機械加力擋設計 (提供 2WD-high、4WD-high 和 4WD-low 模式) 面對越野需求。
Suzuki Jimny 5-Door 可說是全球越野車迷們相當期待的產品之一，以更充裕的空間滿足載貨、乘人的需求，實惠的售價更是大眾們熱烈討論的重點。國內市場方面，Taiwan Suzuki 在 2019 年引進三門版車型後，訂單也相當踴躍，原先規劃的 3 年配額量不到 1 年的時間就銷售一空，並在 2020 年 2 月停止接單，隨後於 2022 年 7 月開始重新接單，建議售價為新臺幣 84.9 萬元起。