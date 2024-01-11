我是廣告 請繼續往下閱讀

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 Suzuki Jimny 五門版產地位於印度。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 外觀保有方正的輪廓，車長達 3,985mm，軸距則為 2,590mm。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 搭載與三門版相同的 15 吋輪圈，車尾同樣附有備胎。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 尾燈、倒車燈以及後霧燈通通整合在後保桿上方。

內裝全數以硬質塑料鋪陳，在副駕駛座前方還設有扶手，一切都是以越野需求考量而設計。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 五門版車型增加的尺碼主要反映在後座空間表現更寬敞。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍 行李廂容積約從 208~332 公升。

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍

2024 年新加坡車展：Suzuki Jimny 5-Door 實拍