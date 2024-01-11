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八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線

▲八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
▲八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線

7Car 小七車觀點

法國高級跑車製造廠 Bugatti 近日宣布限量生產的第 500 輛 Chiron 已經順利離開位於法國莫爾塞姆產線，並交付給名為 Bilal Hydrie 的加拿大籍車主，同時也為這長達近 8 年的量產畫下完美句點。

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八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
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先前原廠也表示在 Chiron 量產結束後，便會開始進行 Mistral 和Bolide 的生產作業，其中 Mistral 敞篷車全球限量 99 台，基礎售價超過 500 萬歐元（約合新台幣1.64 億），Bolide 限量 40 台，起售價為 400 萬歐元（約合新台幣 1.31 億），而上述車款的配額均已銷售完畢。

八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
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八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
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據了解，Chiron 的後繼車型將會採用混合動力系統，至於 W16引擎是否還會得以保留目前也尚未確認，但有鑑於未來 Bugatti 與 Rimac 的合作，或許電氣化的趨勢將會引領品牌繼續突破全新的性能境界。另外，Bugatti 的首款純電動車也有望於 2030 年問世。

八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
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Bugatti 自 1919 年創廠以來已有 110 年以上的歷史，作為市場中首屈一指的超級豪華跑車品牌，第二次世界大戰破產後就被西班牙車廠 Hispano-Suiza 購入，並於 1987 年流入義大利商人 Romano Artioli 手中，但因經營不善，推出 EB 110 後就在 1995 年破產出售，隨後在 1998 年成為福斯集團旗下眾多品牌之一，從此晉升為車迷們津津樂道的千匹馬力科技結晶；國內市場方面，總代理永三汽車股份有限公司自 2010 年開始導入，曾分別販售過 Veyron EB 16.4 以及 Chiron，也曾於台北市內湖成立過專屬展示中心，然因 Bugatti 原廠經銷商網絡發展調整等市場因素，Bugatti 原廠選擇退出臺灣市場，並以 2020 年 9 月 20 日為經銷代理權終止日。

八年量產畫下句點　最後一輛 Bugatti Chiron 順利離開產線
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