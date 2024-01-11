▲2024 新加坡車展：Hyundai Kona Electric 實拍

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二代 Hyundai Kona Electric軸距相較於舊款增加了 60 mm 達到 2,660mm，Electric 車身總長增加了 150mm達到 4,355mm，寬度也來到 1,825mm，而車高則有 1,575mm 的表現。內裝部分採用雙 12.3 吋曲面螢幕構成，並配有環景監控、Bose Premium 音響系統和無線 (OTA) 線上更新等功能。
車型選擇上將提供 Standard 和 Long Range 兩種車型選擇。Standard 車型配備 48.4kWh電池組，經過 WLTP 規範測試之下續航里程約為 342 公里，而 Long Range 車型則是配備 65.4 kWh 電池組，續航里程則有 490 公里表現。
Standard 和 Long Range 車型均配備前置電動馬達，前者最大輸出功率約為 114.6kW（154hp），後者最大輸出則有 160kW（214hp），扭力峰值均為 255Nm。而 Kona Electric 也搭載單踏板操作及i-Pedal 駕駛模式、智慧能源再生系統，可根據交通狀態自主調整剎車動能的回充量。
在充電表現方面，Kona Electric 直流快速充電器可以在大約 41 分鐘內將電量從 10% 充至 80%，不過官方並未透露其可以支援多少的充電功率。但官方也表示 Kona Electric 還具有電池預熱處理功能，確保車輛在低溫的環境下仍保有穩定的充電速度和續航里程，而充電蓋上亦有加熱功能，可在 -30°C 的低溫下運作。此外，近來可在電動車款上見到的 V2L 功能也應用在 Kona Electric 上，可替車主的電器設備或者家用電器充電。
國內市場方面，Hyundai 總代理南陽實業於 2023 年 9 月於官網正式下架現行款 Kona (第一代車型)，提前為大改款 Kona 導入做好準備，而全新第二代車型總代理南陽實業目前尚未透露相關引進時程及車款編成資訊，7Car<小七車觀點> 將持續關注並為各位讀者帶來最新消息，敬請關注。
Hyundai Motor 去年 (2023 ) 宣布其為在捷克的 Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) 製造公司近日正式開始量產第二代 Kona Electric，主打歐洲生產、專攻歐洲純電市場的決心。Hyundai Motor 指出第一年生產期間目標可達 20,000 輛，以實現到 2035 年於歐洲僅販售零碳排放車款的承諾。