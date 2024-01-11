2024 新加坡車展：Mercedes-Benz Concept EQG 實拍
本站於 2024 新加坡車展來到 Mercedes-Benz 展攤，現場展示了在 2018 年亮相的 Concept EQG 概念車，並對其進行實拍，讓讀者能一窺其特別之處。而量產版 G-Class EV (或 EQG) 預計將在 2024 年登場。
7Car 小七車觀點
Concept EQG 外觀上保留方正的棱角輪廓，一眼就能認出是 G-Class，車頭保留典型的圓形大燈元素，但換上 EQ 子品牌的深黑色封閉式水箱罩設計，內部採用具 3D 效果的自發光星星圖案，同時外後視鏡也加入白色發光燈組與頭燈相呼應。Concept EQG 還配備了獨特低風阻 22 吋拋光鋁合金輪圈，同時尾門上類似於備胎蓋的設計則改採用含白色光源的可上鎖箱子，裡面存放了充電用的線組。最後外觀的另一個亮點便是黑色的扁平車頂行李架設計，其正中央為“G”的字母設計，前緣使用白色 LED 燈條呼應越野探險的探照燈元素：而後端則採用紅色 LED 燈條提升科技感。
Concept EQG 依舊採用傳統越野車的梯形車架，仍然具有極強的越野能力，這也是 G-Class 最經典的不可抹滅的精神。前懸吊採用獨立式設計，後懸吊則採用剛性軸，同時搭配四顆可獨立控制的電動馬達，透過可變速換檔的 2 速變速箱，滿足公路及越野的駕駛需求。Concept EQG 同樣經過在 Schöckl 山上進行嚴苛的爬坡測試，以證明其就算化為純電動車，也能有優異的越野表現。
Mercedes-Benz G-Class 自 1979 年誕生後，數十年來經歷多次微幅整形與升級，基本架構卻未曾經大幅度變動過，成為 Mercedes-Benz 旗下最具傳奇歷史的 SUV。而在電動化的浪潮之下，這款傳奇越野車也將面臨到重大變革，但也將保留初心，繼續提供消費者符合時代潮流的豪華純種越野車。
Mercedes-Benz G-Class 一直以來都豪華越野車的代表，而去年 Mercedes-Benz 執行長 Ola Källenius 也透過外媒透露，預計於 2024 年底推出純電版的 EQG。近日總部位於加州，由特斯拉前工程師創立的新創電池公司 Sila Nanotechnologies 表示，EQG 將成為首款採用矽基陽極材料電池的電動車，這項技術技術有望大幅提高續航里程並減少充電時間。
據外媒估計 EQG 的售價將會比汽油版的 G-Class 增加約 15-20% 左右，現行導入國內的 G-Class 官方建議售價為新台幣 7,480,000 元起，若以外媒分析比例估算，EQG 的售價將會接近新台幣 900 萬大關，若成功導入台灣，勢必又會引起層峰買家的興趣。