▲2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍

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內裝方面，採用現代化車艙氛圍，大面積切削風格且對稱式的中控台，以無邊框高解析數位儀錶，極簡風格易於資訊閱讀，且側邊設置間接式氛圍照明。標配 10 吋全彩觸控螢幕整合音響與通資系統。同時配備 e-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制。後排乘客有 198 mm 膝部空間以及 27 度後座椅背調整，而行李箱容量為 510 升。
全新年式的 e-C4 X 換上與 Stellantis 集團其它e-CMP 平台車款相同的動力模組，包括 Pegueot E-208、Opel Mokka-e 和 DS 3 Crossback E-Tense 等。其搭載的電動馬達最大馬力來到 154hp 馬力，峰值扭力則為 260Nm，較舊款提升 20hp 的輸出。
電池模組部分，則配備最新的 54kWh 電池組 (原本為 50kWh)，經過 WLTP 循環測試規範之下，續航里程提升至 415-420 公里 (約 258-261 英里)，較原先車型提升 17%。不過可惜的是雖然電池容量加大，但充電效率並未升級，同樣支援單相 7.4 kW 充電器，或選配三相 11 kW 充電器，同時支援 100 kW 快速充電器，可在半小時內將電量充至 80%。
臺灣市場方面，寶嘉聯合於 2023 年 10 月 4 日宣布 Citroën C4 & Ë-C4 正式在臺上市，汽油車型分為 Feel (106.9 萬起)、Feel+ (112.9 萬起)、Shine (119.9 萬起) 三種編成，而純電車型則為 Shine 單一編成，建議售價為 153.9 萬起。本站已針對 Shine 汽油版 [請按此參閱] 以及 Ë-C4 [請按此參閱] 進行試駕報導，有興趣的讀者可點選參閱。