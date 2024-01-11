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2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍

▲2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
▲2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍

7Car 小七車觀點

Stellantis 汽車集團旗下法國品牌 Citroën 於本屆 2024 新加坡車展上展示 Citroën e-C4 X 車型，該車與國內現行販售的 C4 & e-C4 有著些許的不同，就讓本站帶領讀者一同賞車吧！

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Citroën e-C4 X 其實可以說是 Peugeot 408 姊妹車型，擁有與後者相同的 2,670mm 軸距，而 4,600mm 的車長則是介於 C4 與 C5 X 之間，同時類 Coupe Like 的斜背設計以及輪圈造型也造就出不俗的風阻係數表現 (0.29Cd)。車頭分離式頭燈與「Citroen」設計的鍍鉻相連，保險桿下緣採用黑色塑料包圍。全車多處運動休旅元素，結合 Airbump® 預防開門碰撞與摩擦裝置，防刮材質有效降低撞擊或摩擦造成之損害，強化視覺印象更增添防護功能。車頂線條延伸至車尾，其尾燈造型上與車頭相呼應。

2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
內裝方面，採用現代化車艙氛圍，大面積切削風格且對稱式的中控台，以無邊框高解析數位儀錶，極簡風格易於資訊閱讀，且側邊設置間接式氛圍照明。標配 10 吋全彩觸控螢幕整合音響與通資系統。同時配備 e-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制。後排乘客有 198 mm 膝部空間以及 27 度後座椅背調整，而行李箱容量為 510 升。

2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
全新年式的 e-C4 X 換上與 Stellantis 集團其它e-CMP 平台車款相同的動力模組，包括 Pegueot E-208、Opel Mokka-e 和 DS 3 Crossback E-Tense 等。其搭載的電動馬達最大馬力來到 154hp 馬力，峰值扭力則為 260Nm，較舊款提升 20hp 的輸出。

電池模組部分，則配備最新的 54kWh 電池組 (原本為 50kWh)，經過 WLTP 循環測試規範之下，續航里程提升至 415-420 公里 (約 258-261 英里)，較原先車型提升 17%。不過可惜的是雖然電池容量加大，但充電效率並未升級，同樣支援單相 7.4 kW 充電器，或選配三相 11 kW 充電器，同時支援 100 kW 快速充電器，可在半小時內將電量充至 80%。

2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
臺灣市場方面，寶嘉聯合於 2023 年 10 月 4 日宣布 Citroën C4 & Ë-C4 正式在臺上市，汽油車型分為 Feel (106.9 萬起)、Feel+ (112.9 萬起)、Shine (119.9 萬起) 三種編成，而純電車型則為 Shine 單一編成，建議售價為 153.9 萬起。本站已針對 Shine 汽油版 [請按此參閱] 以及 Ë-C4 [請按此參閱] 進行試駕報導，有興趣的讀者可點選參閱。

2024 新加坡車展：Citroën e-C4 X 實拍
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