▲2024 新加坡車展：Volvo EX30 實拍

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在外觀部分，全新的 Volvo EX30 在承襲了品牌電動旗艦 EX90的設計，車頭部分取消了傳統的水箱護罩，同時也有品牌家族化的雷神之錘頭燈設計，並導入像素化的元素。車側方面可以觀察出其車身尺碼緊湊許多，且加上較低的車身高度，使得視覺上更加的飽滿。車尾部分也比照 EX90 採用分離設計，因此該設計應將成為 Volvo 未來旗下新款的電動車家族化風格。車身尺碼方面，長寬高分別為 4,233mm x 1,837mm x 1,555mm，軸距為 2,650mm，透過較緊湊的尺寸及低中心來平均分散車身重量，官方公布其最小裝備重量約為 1,830 公斤。
車內部分，採用品牌標準的斯堪地那維亞的溫馨北歐極簡風格，中控台中央導入一組 12.3 吋的縱向觸控螢幕，橫條式的音箱則設計在前擋風玻璃下方，也就是中控台最上緣，其設計理念來自於家庭音響組，車主亦可加選 Harman Kardon 高級音響系統來換取更加出色的音質表現。另外 EX30 所採用的回收鋁材質用量達到 25%，回收鋼材用量則為 17%。回收塑膠比擁有 17% 左右，同時包括車內零件、車外保險桿等處也均採用回收塑膠來製成。
動力方面，EX30 跳脫傳統單一電池架構，車主能依自身需求自由選擇三種動力系統與兩款電池類型。針對都會通勤或充電間隔較短的買家，可選擇 LFP 磷酸鐵鋰電池與單馬達配置的 EX30，LFP 磷酸鐵鋰電池成本效益較高且易生產，更享有價格優勢；或若買家在意的是續航力，EX30 也提供 NMC 鋰聚合物增程電池，擁有較高的能量密度與快速充放電特質，搭配單馬達能帶來 480 公里的最大續行里程；若是以性能作為優先考量的車主，雙馬達與 NMC 鋰聚合物增程電池的組合擁有 428hp 最大出力，並可以在 3.6 秒內完成靜止到時速一百公里的加速，這也是 VOLVO 汽車有史以來加速最快的車型。而 EX30 的 NMC 鋰聚合物增程電池具備升級後的快速充電效益，能支援最大功率達 153kW 的充電規格、標準版電池組亦可對應 134 kW 的充電功率，讓 10% 至 80% 的充電能在 25 分鐘內完成。此外，因應小型車格，EX30 底盤亦再優化，以低重心及均勻分配的重量調校，其底盤反饋與車身尺寸相輔相乘，無論在市區或是其他路段，都能享有出色的駕控性與靈活表現。
在 Volvo強調的安全配備上，EX30 標準搭載開門警示系統，當打開車門時，系統一旦偵測到有騎士或其他用路人經過，系統便會發出視覺及語音警示。被動安全部分，EX30採用超高強度安全籠式車身設計，針對車艙、A 柱、B 柱、C 柱以及車頂結構進行全面強化；主駕座椅內側配備安全氣囊，能夠在車輛側面遭受碰撞時減少前排乘客之間的頭部和肢體傷害；電池安全上，底盤和車身採用了多種高強度鋼材，能夠有效吸收發生碰撞時可能造成的衝擊。
EX30 為 Volvo 繼 XC40 Recharge 休旅、C40 Recharge 跑旅及 EX90 旗艦休旅後最新的純電車款，不僅僅提高了都市交通安全性與永續性，透過品牌一貫的斯堪地那維亞風格，提供車主更便利、更節能的日常移動過程。國內市場方面，目前總代理國際富豪汽車尚未釋出 EX30 的引進時程與相關資訊，不過以國內市場中小型 SUV 現階段戰況猛烈的程度，總代理勢必會導入並加入這場 SUV 的爭奪戰。