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2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍

▲2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
▲2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍

7Car 小七車觀點

MG 品牌全新純電動敞篷跑車 Cyberster 即日起進駐 2024 新加坡車展，目前當地還尚未公布編成與建議售價。本站第一時間抵達現場，對其進行實拍，讓讀者能一親芳澤！

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2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
外觀方面，MG Cyberster 為傳統的雙人軟篷跑車，長寬高分別為  4,535mm x  1,913mm x 1,329mm，軸距為 2,690mm，車重為 1,850kg。可電動收折的軟篷車頂採用可大幅降低車重及重心的布料製成，車頭被刻意壓低，營造更流線的樣貌，頭燈以原子能為靈感，尾廂上緣採取鴨尾造型，後方延續了概念車的類英國國旗箭頭式尾燈，表露出的驕傲的英倫血統，鍘刀式車門以微上掀的方式開啟，散發出優雅的氣質。

2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
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2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
MG Cyberster 內裝格局採用標準的雙人跑車架構，中控台上方未有傳統的多媒體觸控螢幕，在駕駛座前方採用一組環繞式的曲面液晶螢幕，內部採用 Qualcomm Snapdragon 8155 晶片處理；方向盤則為雙幅式平底化設計，而全車透過大量的皮質材質來包覆，座椅中央更透過麂皮材質來添增運動感受。至於在中央鞍座部分，可以看到其採用傾斜的設計，整合了電子排檔按鍵和一組直立式的觸控螢幕，再往下則有電動軟篷的開關和杯架。

2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
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2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
動力部分，MGCyberster提供單電馬達高低功率車型以及雙電動馬達兩款配置，入門的單電動馬達車型於後軸搭載一具永磁同步電動馬達，低功率版本輸出值為 314ps、高功率版本功率則有 340ps；至於雙電馬達車型，則在前軸新增一具電動馬達，其輸出值為150kW，結合後軸的電動馬達可發揮 544ps 綜效輸出。電池容量分別有 64kWh 和 77kWh 兩款，對應的續航里程分別可達 501km、520km 和 580km。

2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
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國內市場方面，自中華汽車於 2022 年 7 月將 MG 品牌導入臺灣市場後，憑藉著當家休旅 HS 1.5T 旗艦版、PHEV 馭電版在 9 月正式上市一個月後，即繳出 2,500 張訂單佳績，陸續更導入 HS 2.0T AWD 旗艦版與 ZS 1.5L 旗艦版豐富產品陣線，於 2023 年第四季掛牌數達 5,292 輛，較去年同期成長超過三倍，同時全年總掛牌 13,791 輛。經銷拓點部份，MG Taiwan 全台服務據點已翻倍成長到目前共有 19 間展示中心與 23 間服務廠規模，2024 年也將持續拓展經銷網絡，達到設立 50 間展示中心與 60 間服務廠的願景。

2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
在中華汽車於 2023 年 11 月 17 日公佈的法說會簡報中，提及旗下四輪車型在 2024 年內銷數量預估可達 6.6 萬台，另外更將推出中華菱利大改款、Eclipse Cross 特仕車以及 MG 全新車款。而下一款導入臺灣的車款已成為國內車市最備受討論的話題之一，本站近日收到熱心讀者所提供的 MG4 EV (MG4 Electric) 偽裝車實拍照片，據傳聞該車最快將於今年上半年登場上市。

2024 新加坡車展：MG Cyberster 實拍
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