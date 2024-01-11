▲2024 新加坡車展：Mazda CX-30 e-Skyactiv EV 實拍

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外型上可以看出 MX-30 定位在小型類 Coupe 風格的轎跑型 SUV，車身周圍與 CX-30 相同大量以黑色塑料材質鋪陳，同時車頭與車尾皆燈組設計相當有立體感，最鮮明的設色在於後門採用了與 RX-8 相同的自殺式開啟設計，幾乎垂直的開啟角度更方便乘客上下車。
內裝部分 MX-30 大量環保材質鋪陳，中央鞍座的開放式空間採用木栓材質、門飾板則為可回收再利用的纖維。而電子排檔前方採用了一具懸浮式 7 吋觸控螢幕設計，用於空調介面操作。安全表現上，同樣搭載 i-Activsense 先進安全技術，並新增 Smart Brake Support 功能，能偵測對向來車防止對撞的事故。
性能表現上，海外規格之 MX-30 所搭載的電動馬達最大出力可以達到 143hp 的表現，同時 e-Skyactiv 系統亦支援交流電與直流電快速充電，可以使用 CHAdeMO 或 COMBO 充電，最高支員 6.6kW 的交流電快速充電。而日規 2023 年式 MX-30 EV 純電車型則新增了全新的 V2H 供電系統 (Vehicle to Home，電動車向住家放電)，AC1500W 電源孔設置於行李廂，而 AC150W 的插座則位在儀表台下方，將自身電力供應到一般家用電力上，減少住家電力的負擔。
Mazda MX-30 於 2019 年東京車展首次亮相，定位在小型類 Coupe 風格的轎跑型 SUV，最鮮明的特色在於後門採用了與 RX-8 相同的自殺式開啟設計，幾乎垂直的開啟角度更方便乘客上下車，車內採用大量環保材質鋪陳。而 MX-30 EV 則做為品牌首款量產電動車，Mazda 於去年 (2023) 再度推出 MX-30 e-Skyactiv R-EV，在純電模式下，MX-30 e-Skyactiv R-EV 的 WLTP 續航里程為 85 公里，而在引擎介入後下，官方指出最大續航里程可突破至 600公里。而國內市場方面，目前 MX-30 則尚未傳出引進的消息。