▲2024 新加坡車展：Hyundai Ioniq 5 N 實拍

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Ioniq 5 N 擁有更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣壩的方式來提升性能韻味，同時透過紅色的線條點綴且無論是選擇何種車身顏色，Ioniq 5 N 都有專屬的亮紅色 N 飾條飾條，且特別的是 Soultronic Orange Pearl 雖然標榜的是橘色，但實際看更偏向於紅色。車側部分則可以看到尺碼更大的胎圈，同時加入寬厚的側裙，並同樣搭配紅色元素點綴。車尾方面則可以看到後葉子板的寬體效果，同時後保桿也進行優化升級，導入黑色飾板並延伸至後尾燈，底部則配有空氣氛流器和直立式的霧燈設計。
進入車內，整體佈局與現行販售的標準車型差異不大，不過在儀表板、多媒體觸控螢幕、座椅等細節之處增加了不少的 N 性能化招牌徽識及專屬介面。最大的不同之處在於方向盤採用專屬樣式，同時擁有駕駛模式的按鍵設定。另外駕駛人可以透過方向盤後方的兩個撥桿來實現虛擬換擋，並擁有類似於 i30 N 那樣的換擋震動感。
動力方面，Ioniq 5 N 將會搭載雙電動馬達系統，綜效輸出將會達到600匹最大馬力，同時具備可由按鍵開啟的 Virtual Grin Shift (VGN) 模式，可模擬雙離合變速箱的換擋，N Sound Plus系統還會模擬引擎的聲浪，並提供甩尾模式的選擇。
國內市場方面，總代理南陽實業於 2022 年宣布 Hyundai Ioniq 5 正式在台上市，而近日則調整旗下販售之 Ioniq 車系編成，取消最入門的 EV400 車型，而現存車型則調降新臺幣 10 萬元：Ioniq 5 為 EV600 (新臺幣187.9 萬元起) 及 EV600 Performance (新臺幣 207.9 萬元起)；Ioniq 6 車系則分為 EV600 (新臺幣189.9 萬元起)、EV600 Performance (新臺幣 209.9 萬元起)。而 Hyundai 汽車 2023 年國內汽車總市場銷售 47.7 萬台，Hyundai 南陽實業保持全年 44% 成長，全年度新車銷售達到歷史新高的 22,169 台，市占率更達 4.7%，是品牌代理以來最高紀錄，並且首次榮登第四大非豪華國產品牌，未來的潛力值得觀望。