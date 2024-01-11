▲各式軟膠創作與 BPS 特色畫作集結 / Porsche 964 Carrera 4 同步展演　JOSHWANG「BEY

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本次展覽除帶來膾炙人口的軟膠創作，更有多達 50 幅不同精彩畫作，每幅畫作除搭配一隻絕無僅有的 one-off 跑車塗裝公仔，會場也將販售與台灣指標單位 Filter017 合作的聯乘短 tee、AKA X BPS 限定款賽車 SOFUBI、隨機金色傳說卡牌、限定貼紙等豐富單品，以及 Porshce Classic Club Taiwan 推廣的經典 Porsche 964 Carrera 4。
自幼受到藝術家作品與各式玩具的耳濡目染，讓 Josh Wang 產生對於創作的高度興趣，經歷了藝術與設計學別的薰陶，並在國外度過了年輕歲月，讓 Josh Wang 腦中總是充滿著結合東西方美學的獨到思維。當他來到日本感受到玩具文化的衝擊，也讓從小與玩具為伍的 Josh 以「株式會社 All-in design」為起點，除將自己的創意投注在設計之中，透過《潮玩 JTV》深入探討軟膠文化的各個面向，不僅成為全球軟膠玩具愛好者的入門之選，也讓 Josh 進一步成立象徵無價珍寶的「Blackpearls」（BPS），將軟膠跳脫玩具的既定印象，成為大眾貼近當代藝術的最佳場域。如今位在原宿的 BPS 除每個月固定舉行藝術家個展，自身推出小鬼男孩「HAPY」等角色軟膠受到眾多玩具愛好者的推崇，BPS 也將觸角延伸至服飾、卡牌遊戲、桌遊、生活等領域。
推出超過半個世紀 Porsche 911 自推出之初便已經在車迷的心目中奠定難以抹滅的運動跑車印象，歷年來在賽場上的征戰表現更是為其增豔不少，同時厚植了強大的技術實力。被譽為 Porsche 近代最經典氣冷引擎，發展至 964 世代已堪稱成熟，在原廠的發展計劃下，原本將推行的是目前所採行的水冷系統，但受制於當時 Porsche 的營運仍屬虛弱，才因此再依 964 的框架發展出經典的末代氣冷 993 車系。國內市場在當年由永業導入，能見度並不算太差，當時代在台灣算是導入數量相對較多的車型，以 Carrera 為主流，也有少量的高性能 965，而 Carrera 車系中又以後輪驅動的 Carrera 2 占較多數。中古市場行情在 2004 年前後莫約 50-60 萬元左右，但近年來隨著老車文化的興盛以及氣冷引擎家族被車迷奉為經典後，964 車系的身價也水漲船高，逆勢突破百萬台幣，算是近年來行情看漲較多的車種之一。
AKA Automotive Arts 是臺灣第一家結合汽車與當代藝術的概念畫廊，平時展示了許多具有收藏價值的汽車和當代藝術收藏品，創辦人MJ 則多次參與世界各地的法拉利挑戰賽，秉持對賽車的熱愛與藝術鑑賞品味，一手催生了AKA 車藝空間，讓其私人珍藏車款得與同好交流。