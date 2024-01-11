▲導入新世代 MBUX 2.0 多媒體系統與 48V 高效輕油電系統　全新小改款 Merecedes-Benz GLB 正

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外觀方面，小改款 GLB 在維持基本輪廓的前提之下，融入新世代外觀設計，可見家族化日行燈採取雙點式燈組 (另可選配多光束智慧型 LED 頭燈)，車尾燈則採四組光條組成。提供 Progressive Line 以及 AMG Line 兩種外觀套件，前者搭配鍍鉻多柵式水箱護罩與前後保桿下緣鍍鉻飾條，後者搭配鍍鉻單柵鑽石型水箱護罩與 AMG 運動化設計。而性能車款 Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 外觀方面，以辨識度極高的 AMG 直瀑式水箱護罩與首次運用於 GLB 車型上的 AMG 廠徽，可再選配 AMG 空力套件與最大 21 吋 AMG 專屬輪圈，使熱血氛圍更加強烈。
內裝方面，小改款 Mercedes-Benz GLB 擁有全新世代 MBUX 2.0 搭配雙 10.25 吋高解析度螢幕，導入 OTA (Over-the-air) 更新功能後，中央觸控螢幕還能呈現期間限定的彩蛋圖像動畫；導航系統也將提供 Google POI 興趣點資訊與 MBUX 擴增實境功能「魚骨式箭頭」提示道路指引方向，使複雜的路口轉彎變得更容易判讀；多功能跑車方向盤升級為電容式觸碰感應；重新設計中控台置物空間與手機無線充電放置區域，可讓乘客擁有更充裕的空間放置零錢、鑰匙或小皮夾等日常隨身小物，並新增前座置物區蓋板兼顧美觀。後座空間提供前後滑動 14 cm、椅背傾斜具多段角度調整、40/20/40 可分離傾倒後座椅背等。另新增第三排乘坐空間 (GLB 180 需選配)，具備雙 USB-C 連接孔、中央雙置杯架、ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置等。尾廂容積方面，五人座為 570 ~ 1,805 公升，七人座為 130 ~ 1,680 公升，並標配 KEYLESS-GO，包含 EASY-PACK 電動啟閉尾門、HANDS-FREE 行李箱感應啟閉功能。
動力方面，GLB 180 和 GLB 200 皆採用 1.4升直列四缸渦輪引擎搭配 48V 高效輕油電 (M282) 以及 DCT 雙離合器七速自手排變速箱，前者可輸出 136+14hp@5,500rpm 最大馬力和 230Nm@1,660~3,000rpm 峰值扭力，零百加速為 10.3 秒，極速可達 197km/h；後者性能輸出則提升至 163+14hp@5,500rpm、270Nm@2,000~3,500rpm，0-100km/h 加速縮短至 9.3 秒，最高極速上看至 207km/h。再來看到 Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 動力性能，搭載 2.0升直列四缸渦輪引擎與 48V 高效輕油電系統，搭配上 AMG Performance 4MATIC 主動式四輪驅動與 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統，可產生 306 + 14@6,100rpm 的最大馬力以及 400 Nm@2,500 ~ 4,000 rpm 峰值扭力，零百加速僅需 5.5 秒，，最高極速上看至 250km/h。
Mercedes-Benz GLB 的產品定位介於 GLA 與 GLC 之間，首次以概念車型式於 2019 上海車展登場，量產版於同年 6 月登場，是 NGCC 家族的第 8 款車型，在 Aguascalientes 墨西哥工廠量產以及中國北京在地國產化。台灣賓士則選於 2020 年 4 月 30 日正式開賣，導入車型為 GLB 180、GLB 200、GLB 200 d 以及 AMG GLB 35 4MATIC，隨後於 2021 年 7 月 27 日宣布增列 GLB 250 七人座車型。NGCC 車款是目前 Mercedes-Benz 品牌旗下相當重要的產品系列，以 GLB 的車格來看，在同級對手之間擁有相當優異的空間表現，再加上鮮少的 5+2 設定，也為自身加強了不少魅力。本次小改款透過內外配備升級並導入 48V 高效輕油電系統，在科技以及動力上的表現都提升許多，相信依然能成為入門級距中鮮少的德系七人座休旅王者。