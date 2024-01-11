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2024 新加坡車展：Polestar 2 實拍

▲2024 新加坡車展：Polestar 2 實拍
▲2024 新加坡車展：Polestar 2 實拍

7Car 小七車觀點

瑞典電動汽車品牌 Polestar 旗下 Polestar 2 車型自 2019 年推出迄今已有近四年的歷史，而 Polestar 官方於去年 (2023) 正式亮相 Polestar 2 小改款車型，除了針對外觀細節進行調整，亦針對動力系統升級，使其在式場當中更具競爭力。而今日 (1/11) Polestar 於本屆 2024 新加坡車展上展出全新 Polestar 2，本站於今日第一時間前往，讓讀者們看看國人較為不熟悉的品牌以及車型吧!

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外觀方面，2024 Polestar 2 換上與 Polestar 3 相似的家族化封閉 SmartZone 設計，內部含有車輛系統必要的雷達與攝影鏡頭。同時輪圈方面也加入全新的 19 吋及20 吋鋁圈，讓整體視覺感受更加新潮。至於車側與車尾則未有顯著的變化。

相較於外觀，2024 Polestar 2 其入門車型首度新增 RWD 後驅車型，其最大輸出達到 299匹最大馬力，峰值扭力為 489 牛頓米，0-96km/h 加速時間僅需 5.9 秒，比起舊款的入門動力 231 匹和329牛頓米還要優異。

在雙電動馬達車型部分，則換上全新的後軸馬達，使得綜效輸出提升至 421 匹和 740 牛頓米，若是搭配性能套件，最大輸出可再提升到 455 匹馬力，0-96km/h 加速時間更僅需 4.1 秒即可完成。值得一提的是，四驅車型的前馬達可在不需要時停止運作，來節省能源損耗，不過當駕駛人重踩油門踏板時，則會迅速啟動以提供額外的動力輸出。

另外在長續航車型方面還換上全新的電池模組，其容量為 82 kWh，經過 EPA 規範測試之下其續航里程為 483 公里 (300英里)，最大充電速度也有所提升。動力部分官方並未透露，但原廠指出新年式車型將更多配備列為標準清單，包含無線充電板、360 度環景攝影、轉彎輔助照明的 LED 霧燈、防眩光後視鏡、主動式巡航控制等。

Polestar 2 為品牌首款量產的車款，供應歐洲、北美、中國和亞太地區等 27 個全球市場，今年累計目前為止已經生產了 5 萬輛。根據歐洲市場研究機構 Dataforce 的數據顯示，Polestar 在去年前 9 個月當中於歐洲市場售出 17,994 輛新車，成長了 63%，而 Polestar 2 則排行豪華電動車市場中的第 5 名，領先 Q4 e-tron、Mercedes-Benz EQA 和 Volvo XC40 Recharge 等對手。

Polestar 2 自 2020 年 7 月開始交車後，不斷透過 OTA 線上更新來替車輛軟體功能進行升級，包含延長實際續航里程、提高充電速度、空調系統和電池預處理優化等功能。Polestar 已在全球 23 個市場銷售，目標於去年底擴大至 30 個市場，而以目前品牌策略來看，短時間內應不會引進國內市場販售。但 Volvo 總代理國際富豪汽車已導入首款量產電動車 XC40 Recharge，並於 2023 年 9 月 13 日宣布導入 2024 年式 XC40 Recharge，主要針對電機系統進行優化，從而提高了續航里程和效率；車系編成提供 Plus Single Motor 以及 Ultimate Twin Motor 車型，建議售價分別為 191 萬元及 222 萬元起。

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